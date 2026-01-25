Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali, neve oltre i 1000 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in mattinata, più sparse dal pomeriggio. Possibilità di rovesci sparsi e isolati temporali. Neve in genere oltre i 1000-1200 metri.

Venti: di Libeccio, tendenti a divenire occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Migliora dal tardo pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 27 inizialmente sereno, in serata peggioramento con precipitazioni a partire dalla costa.

Venti: in rinforzo di Scirocco fino a forti dal pomeriggio.

Mari: mossi tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Mercoledì 28 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Neve solo sulle vette appenniniche in abbassamenti di quota fino a 800-1000 metri in serata.

Venti: moderati meridionali con rinforzi sulla costa in rotazione da nord ovest e attenuazione nelle zone interne.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento; massime quasi stazionarie o in locale calo.

