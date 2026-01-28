Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali, neve sull’Appennino Tosco-Emiliano

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Tendenza a maggior variabilità dal pomeriggio con piogge sparse, neve in calo fin verso i 1300-1400 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: moderati-forti di Libeccio con rinforzi sulla costa livornese.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: in aumento, lieve nei valori massimi e sensibile in quelli minimi.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1100-1200 metri in Appennino, in particolare i rilievi tosco-romagnoli.

Venti: moderati con rinforzi di Libeccio sulla costa settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione.

Venerdì 30 in mattinata parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate sulla costa, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con locali piogge sparse anche sulle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 31 in mattinata parzialmente nuvoloso con locali piogge in Arcipelago, dal pomeriggio schiarite più ampie.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

