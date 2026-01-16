Meteo Toscana: piogge e schiarite nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con isolate precipitazioni su Arcipelago e zone di nord ovest. Nella seconda parte della giornata miglioramento con ampie schiarite a partire dalle zone centro-meridionali.

Venti: moderati da sud-est su costa e Arcipelago. Deboli altrove.

Mari: mossi. Localmente molto mossi al largo.

Temperature: pressoché stazionarie o massime in leggero aumento, su valori al di sopra delle medie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco o parzialmente nuvoloso per nubi sottili più compatte sull’Appennino orientale con possibili pioviggini. Banchi di nebbia in mattinata nei fondovalle.

Venti: orientali, moderati sulla costa centrale e sul Mar Ligure, deboli altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento (14-16 °C).

Domenica 18 nuvoloso con parziali schiarite in mattinata. Nel pomeriggio possibili piogge sull’Arcipelago e sull’Appennino fiorentino ed aretino.

Venti: orientali, deboli-moderati nelle zone interne, fino a forti sulla costa centrale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 19 nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di piogge in Arcipelago e sull’Appennino fiorentino ed aretino.

Venti: moderati da nord est con locali rinforzi in particolare lungo la costa.

Mari: fino a molto mossi al largo.

Temperature: minime in aumento al centro-sud; massime in calo sulle zone prossime all’Appennino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.