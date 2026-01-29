Meteo Toscana: piogge intermittenti oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti; possibili temporali lungo la costa. Lento miglioramento dal pomeriggio.

Venti: moderati con rinforzi di Libeccio sulla costa settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani variabilità con cielo nuvoloso e precipitazioni intermittenti isolate al mattino, sparse più frequenti sulle zone occidentali nel pomeriggio e in serata. Quota neve attorno a 1000-1200 metri.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento.

Sabato 31 nuvoloso con locali precipitazioni in Arcipelago e sui settori Appenninici (nevose oltre 7-800 metri), soprattutto crinali e versanti adriatici

Venti: deboli nord orientali.

Mari: mossi in attenuazione sottocosta.

Temperature: stazionarie o in calo in Appennino.

Domenica 1° febbraio inizialmente nuvoloso con schiarite pomeridiane; non si escludono occasionali brevi precipitazioni.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

