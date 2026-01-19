Meteo Toscana: quota neve in calo oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti orientali dell’Appennino (Alto Mugello) e Arcipelago dove saranno possibili deboli precipitazioni, nevose inizialmente oltre 1000-1100 metri in calo a 600-800 metri dal pomeriggio.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi in particolare lungo la costa.

Mari: fino a molto mossi al largo.

Temperature: in contenuto calo al centro nord, specie sui rilievi.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente nuvoloso con addensamenti ancora più consistenti in Appennino e, Maremma e Arcipelago con isolate e deboli precipitazioni (deboli nevicate sui versanti appenninici orientali oltre i 400-700 metri di quota, fino al fondovalle dell’Alto Mugello). Schiarite al centro sud dal pomeriggio.

Venti: moderati-forti da nord est.

Mari: mossi o molto mossi a largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo più sensibile nelle massime.

Mercoledì 21 sereno o poco nuvoloso con addensamenti in Appennino, specie sui versanti orientali.

Venti: moderati con rinforzi da nord est in attenuazione dalla sera.

Mari: mossi o molto mossi al largo, poco mossi sotto costa. Moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in calo le minime, massime in contenuto aumento sulle zone di nord ovest.

Giovedì 22 poco nuvoloso con nubi in aumento in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli tendenti a disporsi da sud.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con possibili gelate nell’interno, massime stazionarie o in aumento in montagna.

