Meteo Toscana: stasera nuovo peggioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Neve oltre i 1000-1300 metri in Appennino e sulla vetta dell’Amiata. Fenomeni meno frequenti nel corso del pomeriggio quando saranno possibili locali e parziali schiarite. Nuovo peggioramento in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo di Scirocco in serata lungo la costa.

Mari: mossi, localmente molto mossi al largo in serata.

Temperature: in sensibile aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente nuvoloso con precipitazioni sulle zone di nord ovest, nevose oltre i 900-1000 metri. Dal pomeriggio nuovo peggioramento a partire dalle zone occidentali con precipitazioni sparse. Quota neve intorno ai 1000 metri, localmente inferiore sull’Appennino settentrionale.

Venti: di Libeccio, tendenti a divenire occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo.

Lunedì 26 molto nuvoloso con possibilità di locali piogge in particolare sulla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Martedì 27 inizialmente sereno, in serata peggioramento con precipitazioni a partire dalla costa.

Venti: in rinforzo di Scirocco fino a forti dal pomeriggio.

Mari: mossi tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

