Meteo Toscana: torna la neve sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini sulle zone settentrionali. Parziali schiarite sulla costa centro-meridionale e in Arcipelago.

Venti: moderati da sud, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento (massime intorno agli 11-13 °C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge.

Venti: moderati da sud, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi o localmente molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: pressoché stazionarie o in ulteriore lieve aumento le minime.

Venerdì 16 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse in particolare sulle zone costiere e occidentali della regione. Neve in Appennino oltre 1500-1600 metri.

Venti: moderati da sud-est su costa e Arcipelago. Deboli altrove.

Mari: mossi. Localmente molto mossi al largo.

Temperature: pressoché stazionarie.

Sabato 17 molto nuvoloso con piogge sparse, in particolare su Arcipelago, costa e zone limitrofe.

Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.

