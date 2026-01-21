Meteo Toscana: venerdì torna la neve

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso, con addensamenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’appennino e sulle zone meridionali.

Venti: moderati da nord est in progressiva attenuazione.

Mari: mossi o molto mossi al largo, in progressiva attenuazione; poco mossi sotto costa.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con possibili gelate nell’interno, massime stazionarie o in aumento in montagna.

Venerdì 23 molto nuvoloso con piogge sparse in estensione dalla costa al resto della regione. Neve sull’Appennino oltre 1300-1400 metri di quota.

Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Sabato 24 nuvoloso con precipitazioni sparse in intensificazione dal pomeriggio.

Venti: meridionali in rinforzo.

Mari: mossi in aumento.

Temperature: in aumento.

