Meteo Toscana: weekend con deboli piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti intensi sulle zone appenniniche, in particolare i versanti orientali e settentrionali. Possibilità di deboli piogge sui versanti orientali appenninici. Nebbie in mattinata nelle valli dell’interno.

Venti: orientali, moderati sulla costa centrale e sul Mar Ligure, deboli altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: massime stazionarie o al più in lieve calo (14-15 °C).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo nuvoloso con parziali schiarite al centro sud e nubi anche consistenti sui versanti orientali dell’Appennino con locali e deboli piogge. Deboli piogge possibili anche sull’Elba.

Venti: orientali, deboli-moderati nelle zone interne, fino a forti sulla costa centrale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 19 nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di piogge in Arcipelago e sull’Appennino fiorentino ed aretino.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi in particolare lungo la costa.

Mari: fino a molto mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento al centro-sud; massime in contenuto calo.

Martedì 20 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: moderati-forti da nord est.

Mari: mossi o molto mossi a largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo.

