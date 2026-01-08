Meteo, Transilvania sepolta dalla neve: Cluj diventa simbolo del grande inverno balcanico | FOTO

L’inverno ha ripreso con decisione il controllo dei Balcani e dell’Europa sud-orientale, riportando scenari che ricordano le stagioni fredde più classiche. Un’intensa irruzione di aria gelida di matrice polare-continentale sta infatti interessando un’ampia porzione del continente, con nevicate diffuse, temperature abbondantemente sotto la media e accumuli significativi anche in pianura. In questo contesto, Cluj-Napoca, uno dei principali centri urbani della Transilvania, si trova al centro di un episodio invernale di forte impatto, con la città completamente imbiancata e alle prese con disagi alla mobilità quotidiana.

Un assetto barico favorevole al gelo

Alla base dell’evento vi è una configurazione atmosferica ben strutturata a scala europea. Un robusto blocco anticiclonico alle alte latitudini, tra Scandinavia e Groenlandia, sta impedendo il normale flusso occidentale atlantico, favorendo invece la discesa di masse d’aria molto fredde verso l’Europa centro-orientale. L’aria artica, una volta incanalata verso i Balcani, mantiene caratteristiche continentali secche e gelide, con valori termici nettamente inferiori alle medie stagionali.

I Balcani come amplificatore delle nevicate

La regione balcanica rappresenta un vero snodo climatico in queste situazioni. L’interazione tra l’aria fredda continentale e i sistemi depressionari attivi sul Mediterraneo orientale crea condizioni ideali per precipitazioni estese. L’orografia complessa, dominata da catene montuose come Carpazi e Dinaridi, intensifica i moti verticali e favorisce la trasformazione delle perturbazioni in eventi nevosi persistenti e organizzati.

Cluj e la Transilvania sotto la neve

Cluj-Napoca, situata ai margini occidentali dei Carpazi, risente pienamente di questo assetto. La Transilvania funziona in questi frangenti come una vera e propria conca fredda: l’aria gelida si accumula nei bassi strati e fatica a essere scalzata, consentendo alla neve di cadere e depositarsi con facilità. Le temperature costantemente sottozero garantiscono un attecchimento rapido del manto nevoso, che in poche ore ha ricoperto strade, tetti e spazi urbani.

Impatti e gestione dell’emergenza

Le conseguenze al suolo sono rilevanti. La circolazione stradale e il trasporto pubblico risultano rallentati, con interventi continui di sgombero neve e trattamento delle superfici per limitare la formazione di ghiaccio. Nelle ore notturne, il raffreddamento ulteriore consolida il manto nevoso, aumentando il rischio di condizioni scivolose e di criticità per la viabilità.

Un segnale dell’inverno 2025/26

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in una stagione invernale 2025/26 che sta mostrando una dinamica più vivace rispetto agli ultimi anni. Blocchi atmosferici, disturbi al Vortice Polare e frequenti afflussi di aria artica stanno restituendo all’Europa orientale il suo ruolo di serbatoio del freddo. La nevicata su Cluj rappresenta così uno dei primi segnali di un inverno che potrebbe continuare a sorprendere, soprattutto sul versante centro-orientale del continente.