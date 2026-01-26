Meteo Trentino, arriva la neve: fino a 30 cm oltre 700 metri

Da domani in Trentino è attesa un’altra ondata di maltempo con neve a partire dalla serata: è quanto riporta Meteotrentino. Nella notte tra oggi e domani sono attese temperature minime in ulteriore calo con gelate anche a quote basse specie nelle zone poco ventilate. Domani inizialmente sereno ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Dalla sera di martedì al mattino di giovedì attese precipitazioni a tratti diffuse e più intense nella prima parte di mercoledì. Dalla sera di martedì alle ore centrali di giovedì potranno cadere mediamente 15-30 cm di neve oltre 700 metri circa e quantitativi inferiori a quote più basse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.