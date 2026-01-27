Meteo Trentino, intense nevicate dalla tarda serata

Torna la neve in Trentino e questa volta anche a quota basse. Lo ha anticipato Meteotrentino, secondo il quale le precipitazioni cominceranno già dalla tarda sera di oggi. Le nevicate saranno “via via più diffuse” e mediamente oltre 500-700 metri. Localmente potranno essere anche a quote inferiori, “specie nelle valli più chiuse, meno ventilate e durante le fasi più intense”. Nella notte, e soprattutto al mattino di domani, le precipitazioni risulteranno diffuse, persistenti e con intensità moderata, localmente e a tratti forte.

Secondo Meteotrentino, nel pomeriggio di mercoledì, le precipitazioni “tenderanno ad attenuare temporaneamente con quota neve in probabile aumento a 900-1.200 metri circa“, per poi tendere a intensificarsi dalla sera fino alle ore centrali di giovedì. Entro le ore centrali di giovedì, Meteotrentino si aspetta tra i 20 e i 40 centimetri di neve oltre 800-1.000 metri e “quantitativi generalmente inferiori a quote più basse”. Non è escluso che possa nevicare anche a quote inferiori a 500 metri, specie nella notte e al mattino di domani.

