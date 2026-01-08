Meteo, tutto il Trentino ampiamente sotto zero: -14°C a Moena e Passo Manghen

Prosegue l’ondata di freddo in Trentino con le temperature massime comprese tra 0 e +2°C e le minime tra i -6 e -13°C del Passo del Tonale e Canazei e i -14°C di Moena e Passo Manghen. “Oggi molto soleggiato al primo mattino, in seguito nuvolosità variabile e non del tutto esclusa la possibilità di locali deboli o debolissime nevicate anche a quote basse – comunica Meteotrenino -. Temperature inferiori alla media a tutte le quote. Domani nuvolosità variabile con possibili deboli o debolissime nevicate anche a bassa quota. Sabato schiarite alternate ad annuvolamenti. Domenica soleggiato. Lunedì inizialmente soleggiato ma con nuvolosità in intensificazione”.

