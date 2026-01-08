Meteo, Umbria al gelo: Colfiorito la località più fredda con -15,6°C

Anche l’Umbria è investita dal gelo e la temperatura più bassa di oggi è stata rilevata a Colfiorito. Sulla montagna folignate, il termometro è infatti sceso fino a -15,6°C. Freddo intenso anche nel tifernate, dove si sono raggiunti i -9°C, mentre a Perugia la colonnina di mercurio è scesa fino a -3°C e a Terni a -1,5°C. In numerose altre località umbre si registrano minime comprese tra -6°C e -7°C, confermando una situazione di gelo diffuso e persistente sull’intero territorio regionale. Non risultano località con temperature sopra lo zero, mentre resta ben visibile la neve accumulata alle quote più alte, con cumuli ancora presenti.

Le precipitazioni, al momento, sono cessate e l’evoluzione meteorologica è prevista in miglioramento, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori molto rigidi anche nelle prossime ore.

