Meteo, una linea invisibile ‘taglia’ l’Italia: cieli limpidi al Nord, nubi compatte e polvere sahariana al Centro-Sud | FOTO

Nelle prime ore della giornata l’atmosfera ha offerto uno spettacolo meteorologico raro e molto evidente, con una linea nuvolosa netta che ha separato l’Italia settentrionale dal Centro-Sud. A nord di questo confine il cielo si presentava ampiamente sereno o solo velato, mentre al di sotto la copertura risultava compatta, uniforme e spesso lattiginosa, creando un contrasto visivo sorprendente osservabile anche a occhio nudo oltre che dalle immagini satellitari. Dal punto di vista meteorologico, non si è trattato di una perturbazione frontale classica, ma di una fascia estesa di nubi medio-alte, in prevalenza altostrati, associata al trasporto in quota di polvere sahariana. Questo flusso di aerosol desertico è stato innescato dalla circolazione ciclonica che, fino alle ore precedenti, ha interessato le regioni meridionali italiane, richiamando aria caldo-umida dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale.

Le immagini satellitari mostrano con chiarezza una vera e propria “linea di demarcazione” atmosferica, che dal Mar Ligure si estende verso il medio Adriatico. A nord di essa domina aria più secca e stabile, di origine post-frontale, mentre a sud persistono masse d’aria più umide e cariche di particolato, intrappolate nella circolazione residua del minimo mediterraneo. In quest’area la nuvolosità appare più spessa e irregolare, con locali addensamenti e rovesci residui, soprattutto tra Sicilia, Calabria e settore ionico.

La polvere sahariana ha giocato un ruolo chiave: le particelle fini, trasportate a diverse migliaia di metri di quota, favoriscono la formazione di estesi veli nuvolosi, agendo come nuclei di condensazione per il vapore acqueo. Il risultato è il tipico cielo opaco, giallastro o biancastro, spesso poco produttivo dal punto di vista delle precipitazioni ma molto efficace nel ridurre la visibilità e la qualità ottica dell’atmosfera. Dove sono avvenuti rovesci, questi si sono presentati sotto forma di piogge “sporche”, con deposizione al suolo di pulviscolo.

Sul Nord Italia, al contrario, l’ingresso di aria più asciutta ha garantito condizioni decisamente più limpide, con ottima visibilità e profili alpini ben definiti, segnale di una colonna atmosferica più pulita e meno carica di aerosol.

Questo episodio rappresenta un esempio didattico di come dinamiche sinottiche su larga scala, interazione tra masse d’aria e trasporto di polveri desertiche possano produrre contrasti atmosferici molto marcati, capaci di dividere il Paese in due scenari meteo completamente diversi nel giro di poche decine di chilometri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: