Meteo USA, il vento modella la neve nel Michigan: l’apparizione spettacolare degli ‘snow rollers’ | FOTO

Nelle ultime settimane un fenomeno raro quanto affascinante ha attirato l’attenzione di meteorologi e appassionati di neve: i rotoloni di neve, noti a livello internazionale come snow rollers. Non si tratta di curiosità folkloristiche né di scherzi della natura casuali, ma di vere e proprie strutture auto-formate, generate da un delicato equilibrio tra condizioni atmosferiche e proprietà fisiche del manto nevoso. I rotoloni di neve appaiono come cilindri cavi o anelli di neve, spesso simili a piccole balle di fieno sparse sul terreno innevato. A differenza delle comuni palle di neve, non vengono modellati dall’uomo: nascono spontaneamente quando una piccola porzione di neve inizia a muoversi, rotolando su sé stessa e accumulando nuovi strati, proprio come una spirale naturale.

La caratteristica forma cava è dovuta alla fragilità degli strati interni, che vengono progressivamente erosi dal vento o vanno incontro a sublimazione, lasciando una struttura esterna più compatta e resistente.

Le condizioni perfette (e rarissime)

La formazione dei rotoloni richiede una combinazione estremamente precisa di fattori, che rende il fenomeno eccezionale anche in pieno inverno. Serve innanzitutto neve umida, con temperatura prossima allo zero, capace di aderire a sé stessa ma non al suolo. È indispensabile poi una superficie liscia, come una crosta ghiacciata o neve compatta, che consenta il movimento senza attrito eccessivo.

A questo si aggiunge un vento moderato e irregolare, sufficiente ad avviare il rotolamento ma non così forte da distruggere la struttura nascente. In presenza di lievi pendenze, anche la gravità può contribuire al processo. Basta che uno solo di questi elementi venga meno perché il meccanismo si interrompa.

Un equilibrio fisico estremamente delicato

La rarità dei rotoloni di neve è legata a un equilibrio microscopico tra viscosità della neve, velocità del vento, temperatura e struttura dei cristalli. Anche in regioni soggette a frequenti nevicate e vento, il fenomeno può non manifestarsi mai nell’arco di intere stagioni invernali.

Gli episodi più recenti e documentati

Tra i casi più suggestivi recentemente osservati spiccano quelli registrati nel Michigan, in particolare nell’area di Port Austin, dove decine di rotoloni hanno punteggiato campi e spazi aperti. Le immagini, rapidamente diventate virali, hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica e dei media, offrendo un raro esempio di fisica atmosferica visibile a occhio nudo.

Osservare i rotoloni di neve significa assistere a un piccolo miracolo della natura: la dimostrazione concreta di come energia, temperatura, vento e microstruttura del manto nevoso possano combinarsi per creare un fenomeno tanto scientificamente complesso quanto esteticamente sorprendente. Un promemoria elegante di quanto l’atmosfera sappia ancora stupire, anche nei suoi dettagli più silenziosi.