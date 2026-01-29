Meteo USA, irruzione artica record verso sud: possibile neve da ‘Ocean-Effect’ tra Florida occidentale e Bahamas

Nel corso del prossimo fine settimana potrebbe delinearsi uno scenario meteorologico decisamente fuori scala per le basse latitudini subtropicali, con la possibilità — rara ma fisicamente plausibile — di rovesci nevosi di tipo ocean-effect lungo la Florida occidentale e perfino di fiocchi osservabili in mare aperto fino a ridosso delle Bahamas. Un’evoluzione che, seppur limitata e senza impatti significativi al suolo, merita attenzione per la sua eccezionalità sinottica.

Alla base di questo scenario vi è una profonda depressione extratropicale in transito sugli Stati Uniti orientali, il cui settore posteriore favorirà una decisa irruzione di aria artica diretta verso sud. Tra la notte di sabato e la giornata di domenica, il nucleo freddo in quota scivolerà sul Golfo del Messico e lungo la Penisola della Florida, convogliato da un flusso settentrionale sostenuto. Le temperature in quota subiranno un crollo marcato, mentre nei bassi strati il vento contribuirà a valori di wind chill insolitamente bassi, localmente prossimi ai teens o addirittura ai ‘single digits’ (numeri ad una sola cifra) in gradi Fahrenheit in alcune aree interne dello Stato.

Il passaggio di aria molto fredda e secca sopra acque oceaniche decisamente più miti creerà un forte contrasto termico verticale, condizione chiave per lo sviluppo di convezione a mesoscala. In termini dinamici, il meccanismo è paragonabile a quello delle classiche nevicate da lake-effect dei Grandi Laghi: l’aria fredda, scorrendo sopra una superficie marina più calda, si destabilizza negli strati inferiori, favorendo la formazione di nubi convettive organizzate in stretti band allineati alla direzione del flusso.

Qualora la colonna d’aria risultasse sufficientemente fredda fino ai livelli medio-bassi e lo strato instabile raggiungesse una profondità adeguata, non si può escludere il transito di brevi flurries o fiocchi di neve lungo un tratto costiero compreso indicativamente tra Apalachicola e l’area di Tampa. Si tratterebbe comunque di fenomeni sporadici, di brevissima durata e senza accumuli, ma meteorologicamente rilevanti per una regione dove la neve rappresenta un evento eccezionale.

Lo scenario più suggestivo riguarda tuttavia le prime ore di domenica, quando il raffreddamento in quota potrebbe estendersi ulteriormente verso sud-est, consentendo la formazione di precipitazioni nevose anche sopra l’oceano aperto, fino a circa 160 chilometri a nord delle Bahamas. Un’eventualità che, pur rara, trova riscontro nella climatologia estrema della regione: nel gennaio 1977, durante una storica ondata di gelo, furono segnalati rovesci di neve a Freeport, sull’isola di Grand Bahama, episodio rimasto emblematico per gli studi sulle irruzioni artiche in ambiente subtropicale.

In sintesi, non si tratta di una nevicata “classica” né di un evento con conseguenze operative rilevanti, ma di un potenziale fenomeno limite, utile a comprendere come interazioni estreme tra masse d’aria artiche e mari subtropicali possano occasionalmente produrre manifestazioni tipicamente invernali anche a latitudini inusuali. Un promemoria eloquente di quanto l’atmosfera, in presenza di configurazioni sinottiche favorevoli, possa ancora sorprendere.