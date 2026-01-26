Meteo USA, neve eccezionale nel Sud del Connecticut: perché Derby è finita nel punto ideale della tempesta artica | VIDEO

Una violenta tempesta invernale ha colpito il Connecticut meridionale, trasformando la città di Derby in uno degli epicentri nevosi più significativi dell’evento. L’episodio si inserisce in un contesto atmosferico particolarmente favorevole alla neve, quasi didattico nella sua evoluzione, e rappresenta un perfetto esempio di come la combinazione tra dinamiche emisferiche, forzanti sinottiche e processi mesoscalari possa produrre accumuli eccezionali su aree relativamente ristrette.

Un assetto emisferico favorevole alla neve

Alla scala emisferica, la tempesta si è sviluppata in presenza di una Oscillazione Artica negativa, con il vortice polare troposferico dislocato e meno compatto del normale. Questo assetto ha favorito la discesa di aria artica verso il Midwest e il Nord-Est degli Stati Uniti, consentendo la formazione di un ampio serbatoio freddo al suolo su New England e Mid-Atlantic. In quota, una profonda saccatura si è estesa dal Canada centrale verso i Grandi Laghi e successivamente verso la costa atlantica, creando un flusso sud-occidentale intenso e ben strutturato sul suo lato orientale, ideale per sostenere ciclogenesi e trasporto di umidità.

La ciclogenesi lungo la East Coast

Nel contesto di aria gelida preesistente nei bassi strati, una perturbazione dinamica in discesa dal Midwest ha innescato la formazione di un minimo depressionario al suolo, evolutosi lungo una traiettoria classica per le grandi nevicate del Connecticut. Il centro di bassa pressione si è mantenuto abbastanza interno da evitare un marcato richiamo caldo costiero, ma sufficientemente a sud-ovest da sovrapporre aria più mite in quota a una colonna d’aria fredda nei bassi livelli. Questo equilibrio delicato ha garantito una fase nevosa prolungata e continua, con intensità elevate per molte ore.

Colonna termica e qualità della neve

Nel settore di Derby, la temperatura al suolo è rimasta stabilmente sotto lo zero durante il cuore dell’evento. L’avvezione calda in media troposfera, associata alla warm conveyor belt del ciclone, ha accentuato il gradiente termico verticale, favorendo fiocchi ben strutturati e neve asciutta ad alto rendimento. I tassi di accumulo orari sono risultati particolarmente elevati nelle fasi più intense, prima che, sul finire dell’evento, un parziale addolcimento in quota favorisse brevi fasi di neve mista o pioviggine gelata, con la formazione di una sottile crosta superficiale.

Il ruolo decisivo dei processi mesoscalari

L’aspetto più rilevante dell’evento si è manifestato alla scala meso-sinottica. La forte baroclinità tra 850 e 700 hPa ha attivato intensi processi di frontogenesi, responsabili della formazione di bande nevose strette e persistenti, orientate da sud-ovest a nord-est. All’interno di queste strutture, il sollevamento forzato e una debole instabilità hanno prodotto rovesci nevosi molto intensi, con visibilità ridotta e accumuli rapidissimi. Derby, situata nella valle del Naugatuck, si è trovata in una posizione ideale: abbastanza interna da mantenere una colonna fredda, ma sufficientemente vicina al gradiente costiero da intercettare il massimo forcing dinamico.

Accumuli e rilevanza dell’evento

Le stime indicano accumuli complessivi nell’ordine dei 40–50 centimetri su Derby, con valori localmente superiori nelle aree immediatamente circostanti. Le località limitrofe hanno registrato spessori simili, mentre verso l’interno del Connecticut si sono osservate punte ancora più elevate. Una parte significativa della neve è caduta in poche ore, durante il passaggio delle bande più intense, amplificando l’impatto sull’area urbana e sulla viabilità.

Un episodio da manuale

Questa tempesta rappresenta un caso di studio ideale per la meteorologia operativa: pattern emisferico favorevole, ciclogenesi ben posizionata, colonna termica ottimale e contributo decisivo dei processi mesoscalari. Derby dimostra come differenze di pochi chilometri rispetto al gradiente termico e al massimo di sollevamento possano tradursi in variazioni notevoli degli accumuli. Un evento che resterà un riferimento per l’analisi delle grandi nevicate del New England e per la comunicazione di fenomeni invernali ad alto impatto.

USA, grandi nevicate a Derby, nel Connecticut