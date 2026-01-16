Meteo Valle d’Aosta: il 7 gennaio la giornata più fredda, -11,6°C a St. Christophe

Dal 15 novembre 2025 all’11 gennaio si sono registrate alcune delle giornate più fredde degli ultimi 5 anni in Valle d’Aosta, senza tuttavia raggiungere valori record. È quanto emerge dai dati del Centro funzionale regionale, che monitora quotidianamente l’andamento del clima e delle temperature. Il periodo più rigido è stato quello compreso tra Natale e l’Epifania. Le temperature medie rilevate negli ultimi due mesi risultano in linea con le medie storiche: a Donnas la media è stata di 4,7°C, a fronte di una media storica di 4,5°C; a Saint-Christophe di 0,7°C rispetto a una media di 0,8°C; a Morgex di 0,7°C contro una media storica di 0,9°C.

La giornata più fredda è stata il 7 gennaio, quando a Saint-Christophe si è toccata una temperatura minima di -11,6°C. A Donnas sono stati registrati 14 giorni con temperature minime sotto lo zero, e anche qui il giorno più freddo è stato il 7 gennaio, con -6,1°C. Gelo anche a Morgex, dove la temperatura più bassa è stata rilevata il 5 gennaio, con -9,9°C. Se si considerano i minimi storici, a Morgex si segnala il record di -17,3°C nel 2012, a Saint-Christophe di -18,1°C nel 1990 e a Donnas di -10,6°C nel 2012.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.