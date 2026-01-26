Meteo Valle d’Aosta: in arrivo neve anche a bassa quota

Ancora nevicate in arrivo in Valle d’Aosta. Secondo il bollettino dell’Ufficio meteorologico regionale, “una perturbazione atlantica interesserà la Valle d’Aosta a partire da domani sera e per tutto mercoledì con nevicate diffuse”. In dettaglio, martedì 27 gennaio, “fino a metà mattina cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-alte, poi temporanea attenuazione della nuvolosità con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, dal primo pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sino a cielo molto nuvoloso da fine pomeriggio con prime deboli nevicate sulle montagne di confine regionale, in estensione graduale al resto della regione dalla serata (limite nevicate inizialmente a 800 metri, in calo a 500 metri in serata)”.

Mercoledì 28 gennaio, “molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata: al mattino nevicate deboli e diffuse, moderate sulle montagne di confine regionale e sul settore occidentale (limite nevicate a 400 metri), nel pomeriggio ancora nevicate deboli e sparse, più frequenti in montagna, con limite neve attorno a 600/800 metri”.

La Tendenza successiva: “fino all’alba di giovedì ancora nuvoloso con qualche fiocco di neve sulle montagne di confine estero; poi rapide schiarite sino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque da metà mattina. Venerdì e sabato – giorni della Fiera di Sant’Orso ad Aosta – nuvoloso con deboli nevicate sul settore occidentale. Domenica asciutto ed abbastanza soleggiato”.

