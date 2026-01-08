Meteo Veneto, a dicembre precipitazioni più che dimezzate: fiumi in deficit pluviometrico

A dicembre 2025 sono caduti mediamente in Veneto circa 35mm di precipitazioni, dimezzate rispetto alla media del periodo 1991-2020, che è di 81mm. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono inferiori alla media del 57% e sono stimabili in circa 642 milioni di metri cubi di acqua. Le massime precipitazioni del periodo sono state registrate nel comune di Recoaro Terme (Vicenza) dalle stazioni di Rifugio la Guardia con 99mm, Turcati con 93mm e Recoaro Mille con 92mm. Le minime nel Bellunese: Perarolo e Cencenighe con 4mm, Auronzo, Caprile, Passo Pordoi, Misurina e Podestagno con 5mm.

A livello di bacino idrografico, rispetto alla media 1991-2020, sono state riscontrate ovunque condizioni di deficit pluviometrico: -83% sul Piave, -81% sul Livenza, -79% sul Lemene, -75% sul Tagliamento, -66% sulla pianura tra Livenza e Piave, -63% sul Sile, -50% sul Brenta, -47% sull’Adige, -38% sul Bacino Scolante, -30% sul Po e -23% sul Fissero-Tartaro-Canal Bianco.

Dicembre è stato uno dei mesi con i più scarsi apporti di neve dal 1990, preceduto solo dagli anni 2001 e 2015 e dal 1998 e 2016. Il deficit di precipitazione da ottobre a fine dicembre è del 50-55% rispetto alla media.

Dopo tre mesi autunnali con precipitazioni molto sotto i valori medi, i livelli di falda sono in forte calo e sono scesi sotto le medie di lungo periodo. Al 31 dicembre, le portate dei maggiori fiumi veneti si mantengono inferiori alle medie storiche mensili.