Meteo Veneto: arriva crollo delle temperature, “sotto zero anche in pianura”

“Fino a lunedì parte dell’Europa centrale si troverà in un regime anticiclonico tra due circolazioni cicloniche centrate rispettivamente sulla Penisola Iberica ad ovest e sulla Turchia ad est. Martedì la depressione ad ovest tenderà a scendere verso sud/sud-est richiamando in quota sulla regione correnti umide da sud-est. Il tempo sarà in prevalenza stabile, seppur con una fase di variabilità tra domenica e lunedì mattina; faranno inoltre ingresso venti di Bora a partire da sabato. Da domenica cominceranno a scendere le temperature, con minime che si porteranno progressivamente sotto zero anche in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso su zone montane e pedemontane; in pianura parzialmente nuvoloso con schiarite sui settori centro-settentrionali, in prevalenza nuvoloso sui settori meridionali, con formazione di fosche e nebbie dopo il tramonto. Temperature massime in aumento, stazionarie in montagna. In pianura venti deboli di direzione variabile; in quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Domani in pianura e sulle Prealpi presenza di estese nubi basse, in probabile parziale dissolvimento durante le ore centrali, con comparse di schiarite, specie sui settori settentrionali. Sulle Dolomiti in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime stazionarie sulle zone montane, in aumento in pianura.

Venti. In pianura Bora in progressivo rinforzo fino a risultare in serata tesa sulla costa, moderata nell’entroterra. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Da poco mosso a mosso a fine giornata.

Domenica 18 in pianura e sulle Prealpi permangono frequenti nubi basse; sulle Dolomiti da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio alta, in intensificazione nel corso della giornata.

Precipitazioni. Non si esclude a fine giornata qualche debole pioggia sulla pianura centro-meridionale e qualche debole e sporadica precipitazione su Dolomiti e Prealpi, nevosa oltre i 1200/1400m.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni. Massime in generale calo, localmente anche marcato in pianura.

Venti. In quota venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Bora moderata/tesa sulla costa, moderata nell’entroterra.

Mare. Mosso.

Lunedì 19 inizialmente in prevalenza nuvoloso poi, già nel corso della mattinata, attenuazione della nuvolosità a partire dai quadranti orientali, fino a cielo in prevalenza sereno entro fine giornata. Nella notte fino a parte della mattinata sarà ancora probabile qualche debole precipitazione sui settori centro-occidentali, nevosa oltre i 1000 m, in esaurimento entro il pomeriggio. Temperature minime in calo, anche sensibile in quota, con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne. Bora tesa sulla costa, in quota moderati da sud-est.

Martedì 20 stabile con cielo sereno. Temperature minime in ulteriore calo, con diffuse gelate, fatto salvo le zone costiere dove i valori rimarranno di qualche grado superiori allo zero; massime stazionarie, salvo calo dei valori sulla pianura centro-orientale. Bora tesa su costa e zone limitrofe, debole/moderata nell’entroterra. In quota venti tesi dai quadranti meridionali.

