Meteo Veneto: da venerdì torna la pioggia, weekend di maltempo

“Un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-orientale manterrà il tempo in prevalenza stabile fino a mercoledì. In seguito la pressione diminuirà e si instaurerà un flusso di correnti cicloniche associate ad una bassa pressione atlantica; di conseguenza, da giovedì aumenterà la copertura nuvolosa e dal pomeriggio di venerdì anche la probabilità di precipitazioni che interesseranno diffusamente la regione nella giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sul centro-nord, inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso verso sud per nuvolosità stratificata, di cui è previsto il diradamento nel corso del pomeriggio. Temperature massime in diminuzione in pianura, pressoché stazionarie nelle valli, in rialzo in quota. Venti in quota deboli o moderati dai settori meridionali; in pianura provenienti da nord-est deboli/moderati sull’entroterra, moderati/tesi lungo la costa.

Mercoledì 21 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo aumento della nuvolosità medio-bassa sulla pianura meridionale dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura in diminuzione, più sensibile e diffusa nei valori minimi, lieve e localizzata in quelli massimi. In montagna stazionarie o in locale variazione

Venti. In quota all’inizio deboli/moderati da sud-est, in successiva attenuazione e rotazione fino a divenire deboli nord-orientali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, salvo residua ventilazione da nord-est fino alla mattina, debole sull’entroterra, moderata lungo la costa.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 22 fino alle ore centrali parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi stratiformi sul centro-sud, in prevalenza sereno altrove; nel pomeriggio poco nuvoloso per nuvolosità alta.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Pressoché stazionarie le massime e sulle zone montane anche quelle minime, che invece aumenteranno in pianura.

Venti. In quota da deboli a moderati dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli in prevalenza occidentali.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 23 nuvolosità in aumento fino ad aversi cielo nuvoloso o molto nuvoloso dalle ore centrali quando aumenterà la probabilità di precipitazioni, a partire dalle zone occidentali; limite delle eventuali nevicate intorno a 600-800 m. Prevalentemente in calo le temperature massime e in pianura anche le minime, che invece saranno in rialzo in montagna.

Sabato 24 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite specie nelle ore centrali. Probabili modeste precipitazioni sparse e discontinue, con limite della neve intorno a 600-800 m, fino a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature in aumento.

