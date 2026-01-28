Meteo Veneto: domani neve fino ai fondovalle dolomitici

“Mercoledì pomeriggio tempo inizialmente perturbato con ulteriori precipitazioni, specie sui settori centro-orientali di Prealpi e pianura e su Dolomiti, in graduale diradamento su quelli occidentali e meridionali della regione. Nevicate sulle zone montane con limite neve in temporaneo rialzo specie su Prealpi (1200/1500 m) e sui settori più aperti delle Dolomiti, in contenuto nuovo abbassamento dalla serata. Giovedì tempo debolmente perturbato al mattino specie nel Bellunese con precipitazioni a tratti diffuse su Dolomiti e sparse su Prealpi, nevicate fino a gran parte dei fondovalle dolomitici e intorno ai 1000m su Prealpi, in diradamento nel pomeriggio“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una serie di impulsi perturbati interesseranno il Mediterraneo nei prossimi giorni, associati ad una più ampia circolazione ciclonica, che coinvolge buona parte d’Europa. Da sabato comincerà a fare il suo ingresso un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica, che tenderà a spostarsi verso est nel corso di domenica. Sulla regione il tempo sarà perturbato, con precipitazioni diffuse e localmente consistenti mercoledì, in seguito condizioni di maggiore variabilità con possibilità di precipitazioni deboli e discontinue fino a venerdì. Da sabato miglioramento, con precipitazioni assenti e nuvolosità in diminuzione“.

Oggi tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni precipitazioni estese e continue fino a sera sui settori settentrionali, altrove fenomeni più discontinui. Verso fine giornata probabile esaurimento dei fenomeni a partire dai settori meridionali della pianura. Il limite della neve sarà intorno ai 1000/1200 m sulle Prealpi e sulle aree dolomitiche più aperte, temporaneamente anche fino sui 1500 m sulle Prealpi, in possibile lieve calo in tarda serata. Temperature massime pressoché stazionarie o in locale variazione. Venti in quota dai quadranti meridionali inizialmente tesi/forti, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Nell’entroterra della pianura venti dai quadranti orientali inizialmente ancora moderati/tesi, poi in attenuazione e tendenti a ruotare da ovest a fine giornata; sulla costa Scirocco da forte a teso sulla costa, in attenuazione verso sera. In quota venti tesi/forti meridionali.

Giovedì 29 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, anche coperto nella prima metà della giornata, in seguito possibile parziale attenuazione della nuvolosità verso ovest. Non esclusa qualche foschia o locale nebbia in serata, sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni. Nella notte precipitazioni sui settori dolomitici, prealpini centro-orientali e settentrionali della pianura; in seguito i fenomeni si esauriranno in pianura o al più potranno risultare deboli locali, mentre persisteranno altrove da diffusi a sparsi e discontinui nel pomeriggio. Limite della neve intorno a 800-1000 m sulle Dolomiti, 1000/1200 m sulle Prealpi.

Temperature. Minime in calo, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota inizialmente deboli meridionali poi in ingresso dai quadranti settentrionali. In pianura inizialmente deboli dai quadranti occidentali, poi deboli variabili.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Venerdì 30 cielo irregolarmente nuvoloso con nubi basse al mattino, specie in pianura, in parziale dissolvimento nel pomeriggio, con comparsa di schiarite. Fino a parte della mattinata saranno probabili nebbie sulla pianura meridionale, in nuova formazione e intensificazione dopo il tramonto.

Precipitazioni. Saranno possibili deboli precipitazioni sparse e a carattere discontinuo, specie sulle zone montane, nevose oltre i xxm.

Temperature. Minime in calo e raggiunte in serata, sui settori settentrionali, con valori prossimi a zero localmente anche in pianura, stazionarie altrove. Massime stazionarie o in locale ripresa.

Venti. In quota deboli occidentali; in pianura deboli variabili.

Mare. Calmo.

Sabato 31 sulle zone montane poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso; in pianura iniziali nubi basse, con foschie e nebbie sulla pianura meridionale, poi nuvolosità in diminuzione, con comparsa di schiarite anche ampie. Temperature minime in calo anche sensibile in quota, stazionarie o in locale diminuzione altrove, con valori nell’entroterra della pianura vicino allo zero o di poco inferiori; massime stazionarie. In pianura venti da nord-est da deboli a moderati, a tratti anche tesi sulla costa; in quota venti deboli settentrionali.

Domenica 1 parzialmente nuvoloso, con schiarite anche ampie sulle Dolomiti, probabili riduzioni della visibilità sui settori più meridionali della pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in generale diminuzione, stazionarie in quota. Rinforzi di vento da nord-est sulla costa.

