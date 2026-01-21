Meteo Veneto: doppia perturbazione in arrivo

“Un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-orientale manterrà il tempo in prevalenza stabile fino a giovedì. In seguito comincerà ad approfondirsi sull’Europa occidentale una saccatura di origine atlantica che interesserà anche il Mediterraneo nel fine settimana. Sul Veneto si susseguiranno due impulsi perturbati: il primo tra venerdì e sabato e il secondo tra domenica e lunedì. Tale configurazione determinerà due fasi di precipitazioni diffuse, con quantitativi anche consistenti, specie con il passaggio del secondo impulso perturbato. La quota neve potrà raggiungere quote collinari e a tratti anche la pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, salvo aumento della nuvolosità medio-bassa dalle ore centrali su pianura meridionale e costa. Temperature massime stazionarie in montagna, in lieve calo in pianura. Venti in quota deboli nord-orientali. In pianura deboli variabili.

Domani su pianura centro-meridionale e costa presenza di nubi basse, altrove sereno o poco nuvoloso fino a buona parte del pomeriggio, poi tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento in pianura, stazionarie altrove, salvo in quota dove caleranno. Massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota da deboli a moderati dai quadranti occidentali, in rotazione e rinforzo da sud-ovest in serata. In pianura deboli in prevalenza occidentali.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 23 in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. Da metà mattina e fino a parte del pomeriggio, sarà probabile qualche sporadica precipitazione sparsa e discontinua; in seguito le precipitazioni tenderanno a divenire diffuse, a partire da sud-ovest. Il limite della neve sarà fino a fondovalle sui settori dolomitici e prealpini, altrove fino a quote collinari (500-700 m).

Temperature. Minime stazionarie sui settori centro-meridionali della pianura; altrove in aumento. Massime in generale diminuzione.

Venti. In quota tesi da sud-ovest. In pianura deboli variabili fino a parte del pomeriggio, poi ingresso di venti da nord-est che si rinforzeranno fino a risultare moderati entro sera.

Mare. Da calmo a poco mosso.

Sabato 24 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite, specie nelle ore centrali. Nella notte fino al mattino precipitazioni diffuse, poi in diradamento ed esaurimento a partire da sud-ovest, assenti ovunque entro fine giornata. Quota neve fino a fondovalle sui settori dolomitici e prealpini, altrove intorno ai 600-800 m. Temperature minime, in aumento salvo locale stazionarietà sulle Prealpi; massime in generale aumento. Nella notte fino al primo mattino moderati rinforzi da nord-est su costa e pianura limitrofa; in quota venti tesi meridionali.

Domenica 25 nuova fase di tempo via via perturbato, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni a partire da sud-ovest, già dalle prime ore del mattino, in estensione al resto della regione nel corso della giornata. Le precipitazioni risulteranno diffuse, con quantitativi anche consistenti sui settori centro-meridionali della pianura. Limite della neve fino a fondovalle sulle Dolomiti e localmente anche in alcuni fondovalle prealpini, altrove intorno ai 800-1000 m, in possibile calo in serata. In quota venti in rinforzo dai quadranti settentrionali; in pianura in prevalenza moderati da ovest.

