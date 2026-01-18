Meteo Veneto: fase di variabilità fino a domani

“Fino a lunedì parte dell’Europa centrale si troverà in un regime anticiclonico tra due circolazioni cicloniche, centrate rispettivamente sulla Penisola Iberica ad ovest e sulla Turchia ad est. Martedì la depressione ad ovest tenderà a scendere verso sud/sud-est interessando il sud Italia. Il tempo sarà in prevalenza stabile, seppur con una fase di variabilità tra domenica e lunedì mattina; faranno inoltre ingresso venti di Bora a partire da sabato. Da domenica cominceranno a scendere le temperature, con minime che si porteranno progressivamente sotto zero anche in pianura, con diffuse gelate. Giovedì pressione in calo per l’avvicinarsi di una saccatura da ovest che farà affluire correnti sud-occidentali con aumento della nuvolosità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza nuvoloso, con deboli piogge a carattere discontinuo su pianura centro-meridionale e orientale; non si escludono fenomeni sporadici anche sulle zone montane, con limite della neve intorno ai 1200/1400m. Temperature massime in generale calo, anche marcato in pianura. In quota venti in rinforzo dai quadranti meridionali; Bora tesa sulla costa, moderata nell’entroterra.

Domani inizialmente residua nuvolosità sui settori occidentali, in attenuazione nel pomeriggio. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo sui settori meridionali, dove saranno presenti nubi basse, solo in parziale dissolvimento nel corso della giornata.

Precipitazioni. Nella notte sarà ancora possibile qualche debole precipitazione su Prealpi e settori occidentali, eventualmente nevosa intorno ai 1000 m, in successivo esaurimento.

Temperature. Minime in calo, anche sensibile in quota, con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne. Massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

Venti. Bora tesa sulla costa, debole/moderata nell’entroterra. In quota venti moderati da sud-est.

Mare. Mosso.

Martedì 20 nella notte fino al primo mattino nuvolosità irregolare sia per nubi medio-alte che per nubi basse, specie in pianura; in seguito tendenza ad attenuazione della nuvolosità, fatto salvo sui settori meridionali, dove tenderà a permanere della nuvolosità bassa. Nel pomeriggio in prevalenza sereno ovunque.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo, con diffuse gelate, fatto salvo sulle zone costiere, dove i valori rimarranno di qualche grado superiori allo zero; massime senza variazioni di rilievo.

Venti. Bora ancora in prevalenza tesa sulla costa; nell’entroterra Bora moderata al mattino in successiva attenuazione. In quota venti tesi da sud-est.

Mare. Mosso.

Mercoledì 21 tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche tratto di nubi basse sulla pianura centro-meridionale. Temperature minime in ulteriore calo con diffuse gelate nelle ore più fredde, salvo sulla costa dove i valori saranno di qualche grado superiori a zero; massime stazionarie o localmente in diminuzione sui settori meridionali. Nelle prime ore Bora moderata sulla costa in successiva attenuazione, debole nell’entroterra; in seguito venti deboli da ovest. In quota venti deboli da ovest.

Giovedì 22 in pianura in prevalenza nuvoloso; sulle zone montane iniziali schiarite anche ampie, poi nuvolosità in aumento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, ma ancora prossime o inferiori a zero sulle zone interne della pianura; massime senza notevoli variazioni. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest; in pianura venti deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.