Meteo Veneto: febbraio inizia col maltempo

“Fino a lunedì la pressione sarà in leggero aumento, ma la regione si troverà ancora sotto l’influsso di correnti occidentali, a tratti umide, responsabili di temporanei annuvolamenti, ma senza precipitazioni. Inoltre, soprattutto fino a sabato ci sarà l’insidia delle nubi basse e delle nebbie in pianura e nelle valli specie nelle ore più fredde. Da martedì pressione in calo per l’arrivo di una saccatura atlantica che porterà annuvolamenti consistenti ed estese precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso per nubi basse salvo parziali schiarite, più significative sulle zone settentrionali e orientali. Le nebbie in pianura, in diradamento nelle ore centrali della giornata, saranno nuovamente in intensificazione ed estensione dopo il tramonto. Temperature diurne senza notevoli variazioni rispetto a giovedì. Venti deboli/moderati, in quota settentrionali, in pianura occidentali.

Domani fino alla mattina cielo nuvoloso per nubi basse con nebbie in pianura e nelle valli; in seguito diradamento delle nebbie e della nuvolosità con rasserenamenti specie sulle zone centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità alta a partire da ovest e in serata probabile nuova formazione di foschie e nebbie sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in leggera diminuzione nei valori minimi in pianura e nelle valli.

Venti. Deboli variabili, solo lungo la costa deboli o a tratti moderati da nord-est.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Domenica 1 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte; tra la notte ed il primo mattino possibili foschie o locali nebbie sulle zone pianeggianti più interne.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione sulla fascia Prealpina, in rialzo lungo la costa, senza notevoli variazioni altrove. Massime stazionarie o in leggero calo soprattutto in pianura.

Venti. In quota deboli in prevalenza settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali, deboli sulle zone interne, moderati lungo la costa.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso verso sud.

Lunedì 2 a inizio giornata cielo al più poco nuvoloso per nuvolosità bassa; dalle ore centrali nuvolosità in aumento. Remota la possibilità di qualche precipitazione limitatamente a fine giornata e alle zone occidentali. Temperature prevalentemente in diminuzione.

Martedì 3 cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese, più consistenti sulle zone centro-settentrionali. Neve fino a fondovalle sulle Dolomiti e localmente all’inizio anche sulle Prealpi, dove nel corso della giornata sarà in rialzo fino a circa 1300-1500 m. Temperature minime in aumento, massime prevalentemente in diminuzione. Intensificazione dei venti meridionali in quota e sul mare.

