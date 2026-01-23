Meteo Veneto: fiocchi di neve fino ad alta pianura e zone collinari

“Tra il pomeriggio/sera di venerdì e il mattino di sabato modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con probabile interessamento anche di quelli prealpini. Non escluso del tutto qualche fiocco di neve a inizio evento su qualche settore dell’alta pianura e zone collinari“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La caratteristica sinottica principale del periodo è una perturbazione nord-atlantica, il cui transito sull’Italia è atteso per lunedì, preceduto da correnti umide dal Mediterraneo; per il Veneto ne conseguono parecchie nubi specie fino alle prime ore di domenica, con un po’ di piogge in pianura e neve in montagna fino a quote abbastanza basse, dopodiché almeno a tratti torna qualche schiarita e aumenta l’escursione termica diurna“.

Oggi cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo alcuni spazi di sereno all’inizio; fino al pomeriggio, possibilità di locali lievi precipitazioni più che altro sulle zone meridionali; di sera, aumenta la loro probabilità specie a sud-ovest per fenomeni da locali a sparsi di modesta entità, più presenti su pianura e Prealpi; si tratta in prevalenza di neve sulle zone montane, pioggia in alcune fasi mista a neve su alta pianura e colli, pioggia altrove; discreto Libeccio in quota; temperature diurne in calo rispetto a giovedì.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile schiarita dal pomeriggio specie in montagna.

Precipitazioni. Fenomeni da diffusi a sparsi, in progressivo diradamento nelle ore diurne e possibile ripresa a tarda sera; si tratta sulle zone montane in prevalenza di neve almeno localmente mista a pioggia nelle valli dalla mattinata, pioggia nelle primissime ore mista a neve sui colli, pioggia altrove.

Temperature. Aumento delle minime, specie in montagna; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori massimi.

Venti. In quota, nelle primissime ore tesi da sud-ovest e poi moderati dai quadranti meridionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura fino al mattino perlopiù moderati nord-orientali specie su bassa pianura e costa, per il resto deboli con direzione variabile salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est di carattere locale.

Mare. Al largo di mattina mosso, per il resto poco mosso.

Domenica 25 cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con crescenti schiarite sparse.

Precipitazioni. Fenomeni nelle primissime ore diffusi e poi discontinui, di modesta o localmente moderata entità; limite delle nevicate sulle Dolomiti in genere a fondovalle, sui versanti delle Prealpi esposti alla pianura da 500-800 m e su quelli interni da 300-600 m con rialzo fino a quote dell’ordine dei 1000 m.

Temperature. Diminuzione delle minime, più sensibile in montagna; massime sulle zone montane stazionarie o in leggero calo, su quelle pianeggianti in moderato aumento specie sull’entroterra.

Venti. In quota dai quadranti meridionali, a tratti tesi fino al mattino e per il resto moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura una iniziale prevalenza dai quadranti nord-orientali e locali fasi di moderato rinforzo.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 26 un po’ di variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a crescenti schiarite specie dalle ore centrali; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; possibile qualche modesta pioggia, più che altro fino al mattino sulla bassa pianura; per le temperature prevale una contenuta diminuzione, salvo lievi controtendenze delle massime su zone montane e pianura nord-orientale.

Martedì 27 cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con significativi spazi di sereno fino al pomeriggio e maggior copertura di sera; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; discreti rinforzi serali di Libeccio in quota; precipitazioni generalmente assenti; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.