Meteo Veneto: frequente nuvolosità, foschie e nebbie

“La presenza su buona parte d’Europa di un’ampia circolazione ciclonica mantiene condizioni di variabilità sulla regione. Da sabato comincerà a fare il suo ingresso un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica, che tenderà a spostarsi lentamente verso est nel corso di domenica, fino a posizionarsi solo temporaneamente sul Mediterraneo lunedì, in parte già indebolito ad ovest dall’avvicinamento di una nuova saccatura. Sulla regione si avranno frequente nuvolosità e foschie e nebbie specie in pianura, ma con precipitazioni generalmente assenti. Sabato e domenica possibilità di maggiori schiarite, seppur in un contesto ancora umido. Da lunedì nuovo aumento della nuvolosità, con possibilità di qualche precipitazione ad ovest a fine giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parziale attenuazione della nuvolosità in quota con qualche schiarita, altrove molto nuvoloso; dopo il tramonto probabile nuova formazione di foschie e nebbie, specie in pianura. Precipitazioni generalmente assenti o a al più sarà possibile qualche fiocco sulle zone montane. Temperature massime senza notevoli variazioni, salvo sulle Prealpi dove risulteranno in lieve calo. Venti in quota deboli dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con nubi basse al mattino e diffuse foschie e nebbie anche dense, specie in pianura, solo in parziale dissolvimento nelle ore centrali; nel pomeriggio comparsa di qualche schiarita. Dopo il tramonto nuova formazione e intensificazione di foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni. Sulle zone montane non si escludono deboli precipitazioni sparse e discontinue, nevose oltre i 1000 m.

Temperature. Minime in calo e raggiunte in serata, sui settori settentrionali, con valori prossimi a zero localmente anche in pianura, stazionarie altrove. Massime stazionarie.

Venti. In quota deboli dapprima dai quadranti meridionali poi da quelli settentrionali; in pianura deboli variabili.

Mare. Calmo.

Sabato 31 sulle zone montane poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso, specie sulle Prealpi; in pianura iniziali nubi basse, con foschie e nebbie, poi nuvolosità in diminuzione, con comparsa di qualche schiarita, specie sui settori settentrionali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo anche sensibile in quota, stazionarie o in locale diminuzione altrove, con valori nell’entroterra della pianura vicino allo zero o di poco inferiori; massime stazionarie.

Venti. In pianura inizialmente deboli variabili, poi ingresso dei venti da nord-est da deboli a tratti moderati, specie sulla costa; in quota venti deboli meridionali al mattino, poi orientali nel pomeriggio.

Mare. Da calmo a poco mosso.

Domenica 1 cereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti, nubi più irregolari con schiarite sulle Prealpi. In pianura parzialmente nuvoloso per nubi irregolari, con foschie e nebbie sui settori meridionali, nelle ore più fredde, e schiarite nelle ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, con valori inferiori a zero nell’entroterra o di poco superiori, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione. Rinforzi di vento da nord-est sulla costa.

Lunedì 2 sulle Dolomiti al mattino sereno o poco nuvoloso, poi aumento della nuvolosità da ovest. Su Prealpi e pianura presenza di nuvolosità irregolare già dal mattino, ma con qualche schiarita, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Verso fine giornata saranno possibili prime deboli precipitazioni sui settori occidentali. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, massime in diminuzione. In pianura venti in intensificazione da nord-est; in quota venti in rinforzo da sud-ovest, fino a risultare anche tesi/forti entro fine giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.