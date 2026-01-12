Meteo Veneto: graduale rialzo delle temperature in pianura

“Fino a giovedì prevale l’influenza di un moderato promontorio anticiclonico che si protende sull’Europa da sud, poi si affaccia da ovest un’ampia saccatura di origine nord-atlantica; per il Veneto ne consegue complessivamente una moderata variabilità con frequente nuvolosità e qualche temporanea modesta precipitazione più che altro in pianura, a parte venerdì sera quando le precipitazioni potranno estendersi un po’ e interessare anche la montagna; graduale rialzo delle temperature in pianura, specie riguardo alle minime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi tempo un po’ variabile, con nubi e spazi di sereno; in quota sulle Dolomiti, venti nord-occidentali in locale contenuto rinforzo; rispetto a domenica, per le temperature diurne, prevalgono aumenti in quota e diminuzioni altrove.
Domani cielo in prevalenza nuvoloso, seppur con alcune schiarite.
Precipitazioni. Assenti, salvo occasionale pioviggine nelle ultime ore in pianura.
Temperature. Prevalgono aumenti, più sensibili in montagna, a parte qualche massima stazionaria o in leggera diminuzione sulle zone pianeggianti.
Venti. In quota dai quadranti occidentali, perlopiù tesi od occasionalmente forti sulle Prealpi occidentali e moderati sugli altri settori, anche deboli di sera sulle Dolomiti; altrove deboli con direzione variabile, a parte alcune fasi di prevalenza dai quadranti nord-orientali in pianura.
Mare. Quasi calmo.
Mercoledì 14 cielo da nuvoloso o molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con schiarite probabilmente più significative di sera.
Precipitazioni. Probabile qualche debole pioggia, più che altro al mattino su alcune zone di pianura.
Temperature. Sulle zone pianeggianti, in contenuto aumento; nelle valli, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti; in quota, diminuzioni moderate delle minime e lievi delle massime.
Venti. In quota dai quadranti occidentali, sulle Prealpi centro-occidentali almeno a tratti tesi e per il resto moderati, sugli altri settori generalmente deboli; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.
Mare. Quasi calmo.
Giovedì 15 tempo leggermente variabile, con spazi di sereno anche ampi e nubi probabilmente più significative in pianura, dove non si escludono a tratti locali lievi piogge; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono modesti aumenti.
Venerdì 16 cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con alcune schiarite fino al pomeriggio e per il resto parecchie nubi medio-basse; fino al pomeriggio possibile a tratti qualche modesta pioggia più che altro sulla pianura centro-meridionale, di sera precipitazioni sparse un po’ più significative sulle zone centro-occidentali con limite delle nevicate in abbassamento da 1200-1500 m a 1000-1300 m circa; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui degli aumenti.
