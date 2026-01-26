Meteo Veneto: mercoledì fase di tempo perturbato

“La perturbazione che ha interessato il Veneto nel fine settimana si sta spostando verso est, lasciando spazio ad una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo che renderà il tempo stabile fino a martedì. In seguito la pressione si abbasserà nuovamente per l’avvicinamento di una nuova saccatura atlantica responsabile di una fase di tempo perturbato mercoledì. Da giovedì la pressione sarà in graduale aumento, ma il tempo sarà caratterizzato da una residua variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso sulle zone settentrionali, irregolarmente nuvoloso a inizio pomeriggio sul centro-sud, con crescenti schiarite con il passare delle ore; possibili foschie o locali nebbie in pianura dopo il tramonto. Temperature massime in rialzo nelle valli, stazionarie in quota, in locale variazione sulle zone pianeggianti; temperature minime raggiunte a fine giornata. Venti in quota moderati settentrionali, in pianura deboli o a tratti moderati occidentali.

Domani nella prima metà della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, con probabili foschie o nebbie in pianura specie nelle ore più fredde; dalle ore centrali poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte via via più frequenti e consistenti.

Precipitazioni. Assenti fino al tardo pomeriggio-sera; a fine giornata aumento della probabilità di deboli precipitazioni sparse a partire dalle zone occidentali, con limite delle eventuali nevicate intorno a 700-900 m sulle Prealpi, a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature. Prevalentemente in diminuzione, salvo controtendenza delle massime in quota.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, da moderati in intensificazione fino a moderati/tesi o anche forti a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza deboli variabili, ma con moderati rinforzi dai settori orientali dalla serata.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 28 tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite sulla pianura centro-meridionale nella seconda metà della giornata.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse di moderata entità, più frequenti e consistenti fino al pomeriggio; possibile diradamento dei fenomeni a partire dalle zone meridionali dalla serata. Limite della neve fino a fondovalle sulle Dolomiti, intorno ai 1000 m o inizialmente un po’ più basso sulle Prealpi, con tendenza al rialzo nelle ore centrali della giornata.

Temperature. Minime in aumento, massime pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota tesi/forti sud-occidentali, in attenuazione dal tardo pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti tesi nelle ore centrali, in prevalenza nord-orientali, tranne lungo la costa, specie quella meridionale, dove soffieranno da sud-est.

Mare. Da poco mosso con moto ondoso in rapida intensificazione fino a mosso.

Giovedì 29 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni modeste e sporadiche, nevose oltre gli 800-1000 m circa. Temperature prevalentemente in calo in pianura, in rialzo in montagna.

Venerdì 30 cielo poco o parzialmente nuvoloso; nelle ore più fredde in pianura probabili foschie o locali nebbie. Temperature in diminuzione in montagna e le minime in pianura, dove le massime saranno in ripresa.

