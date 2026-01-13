Meteo Veneto: possibili piogge nel weekend

“Fino a giovedì mattina sull’Italia prevale l’influenza di un moderato promontorio anticiclonico che si protende da sud, poi l’avvicinamento da ovest di una saccatura nord-atlantica favorisce l’afflusso di aria umida dal Mediterraneo; per il Veneto ne conseguono giornate via via un po’ più miti in particolare tra sera e mattina, con crescente prevalenza della copertura nuvolosa specie sabato, quando è maggiore la probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, seppur con alcune schiarite; precipitazioni assenti, salvo occasionale pioviggine nelle ultime ore su pianura e Prealpi; riguardo alle temperature prevalgono gli aumenti rispetto a lunedì, più sensibili in montagna, a parte qualche valore diurno stazionario o in leggera diminuzione sulle zone pianeggianti; perlomeno localmente, fasi di significativa ventilazione dai quadranti occidentali in quota sulle Prealpi.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso, con vari addensamenti e alcune schiarite.

Precipitazioni. Possibile qualche leggera pioggia, più che altro al mattino, su alcune zone della pianura e delle Prealpi occidentali; per il resto, fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Sulle zone pianeggianti, in contenuto aumento salvo locale stazionarietà a sud; nelle valli, valori stazionari o un po’ in aumento; in quota, diminuzioni moderate delle minime e lievi delle massime.

Venti. In quota dai quadranti sud-occidentali, sulle Prealpi moderati o localmente tesi all’inizio, sugli altri settori generalmente deboli; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo, od al più poco mosso al largo nelle primissime ore.

Giovedì 15 cielo molto nuvoloso, con significativa prevalenza della copertura rispetto alle schiarite.

Precipitazioni. A tratti, più che altro su pianura e Prealpi occidentali, è possibile qualche leggera pioggia; per il resto, fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime in quota e delle massime sulla pianura centro-occidentale.

Venti. In quota da sud-ovest e un po’ in attenuazione, sulle Prealpi moderati e sugli altri settori generalmente deboli; altrove deboli salvo occasionali moderati rinforzi, con direzione variabile nelle valli e perlopiù dai quadranti settentrionali in pianura.

Mare. Quasi calmo, od al più poco mosso nelle ultime ore il settore centro-meridionale.

Venerdì 16 cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo locali schiarite all’inizio; probabili alcune precipitazioni, specie sulle zone centro-meridionali, da locali a sparse e in genere di modesta entità salvo alcuni casi di moderata intensificazione; limite delle nevicate in abbassamento da 1400-1700 m a 1200-1500 m; per le temperature prevalgono moderati aumenti, a fronte comunque di qualche contenuta controtendenza.

Sabato 17 cielo in genere coperto; precipitazioni nelle primissime ore sparse e poi diffuse, da deboli ad almeno localmente moderate; limite delle nevicate in rialzo da 1200-1500 m a 1400-1700 m; temperature minime in aumento; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui discrete diminuzioni nelle valli e sulla fascia pedemontana.

