Meteo Veneto: precipitazioni “diffuse e persistenti”, neve fino al fondovalle

“Mercoledì tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti (30-40 mm), localmente abbondanti (50-70 mm) specie su zone prealpine/pedemontane e pianura/costa nord-orientale; nevicate in montagna inizialmente fino a gran parte dei fondovalle (400-700 m di quota) con limite in rialzo fino a 1200/1500 m su Prealpi e a 900/1200 m su Dolomiti, localmente più in basso nei settori più chiusi“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Martedì tempo stabile per effetto di una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo. In seguito pressione in abbassamento per l’arrivo di una nuova saccatura atlantica che mercoledì porterà precipitazioni diffuse e persistenti. Nei giorni successivi, permarrà una circolazione debolmente ciclonica: saranno ancora frequenti gli annuvolamenti e fino a venerdì potranno verificarsi modeste precipitazioni intermittenti“.

Oggi inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata, quando potranno verificarsi deboli precipitazioni sparse a partire dalle zone occidentali; limite delle eventuali nevicate intorno a 600-1000 m sulle Prealpi, a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature diurne in calo in pianura, in rialzo in alta montagna. Venti in quota dai quadranti occidentali, moderati/tesi o anche forti a fine giornata; in pianura deboli variabili, con moderati rinforzi dai settori orientali dalla serata.

Mercoledì 28

Cielo: tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: probabilità alta (75-100%) di precipitazioni estese e continue, più consistenti tra Prealpi e pianura centro-settentrionale. Il limite della neve sarà nelle prime ore intorno a 1000 m o anche un po’ più basso, in rialzo fino a circa 1500 m nelle ore centrali; tuttavia la neve potrà scendere fino a fondovalle sulle Dolomiti, e inizialmente anche in qualche fondovalle prealpino.

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: in quota inizialmente tesi/forti sud-occidentali, dalle ore centrali in rotazione fino a disporsi da sud-est, in attenuazione dal tardo pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti tesi nelle ore centrali, in prevalenza nord-orientali, tranne lungo la costa, specie quella meridionale, dove soffieranno dai settori meridionali; dal tardo pomeriggio indebolimento dell’intensità.

Mare: da poco mosso con moto ondoso in rapida intensificazione fino a mosso nelle ore centrali.

Giovedì 29

Cielo: in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, anche coperto nella prima metà della giornata. Non esclusa qualche foschia o locale nebbia in serata sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni locali o sparse di modesta entità, in diradamento nella seconda metà della giornata; limite della neve oltre gli 800-1000 m circa, anche un po’ più alto sulle Prealpi.

Temperature: senza notevoli variazioni o in locale variazione.

Venti: in quota deboli in prevalenza orientali. Altrove deboli variabili.

Mare: in prevalenza poco mosso.

Venerdì 30

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili sporadiche deboli precipitazioni. Temperature prevalentemente in diminuzione.

Sabato 31

Cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni; possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo.

