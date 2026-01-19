Meteo Veneto: stabilità fino a mercoledì

“Un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-orientale manterrà il tempo in prevalenza stabile fino a mercoledì. Poi la pressione tenderà a diminuire e tra mercoledì e giovedì la regione sarà sfiorata da correnti cicloniche associate ad una bassa pressione sull’Italia meridionale, che porteranno una modesta variabilità; venerdì un flusso da sud-ovest pilotato da una saccatura atlantica porterà maggiori annuvolamenti e l’aumento della possibilità di qualche precipitazione a fine giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, altrove poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse e per qualche velatura. Temperature diurne pressoché stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in quota moderati sud-orientali, in pianura da nord-est moderati sull’entroterra, tesi lungo la costa.

Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e aria tersa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo, localmente marcato, massime pressoché stazionarie o il locale lieve variazione.

Venti. In quota deboli o moderati dai settori meridionali; nelle valli variabili. In pianura provenienti da nord-est deboli/moderati sull’entroterra, moderati/tesi lungo la costa.

Mare. Mosso.

Mercoledì 21 cielo sereno o poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità medio-bassa sulla pianura meridionale dalla tarda mattina.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie o in lieve calo specie le minime in pianura.

Venti. In quota all’inizio deboli/moderati da sud-est, in successiva attenuazione; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, salvo residua ventilazione nord-orientale fino alla mattina, debole sull’entroterra, moderata lungo la costa.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 22 fino alle ore centrali parzialmente nuvoloso sul centro-sud, in prevalenza sereno altrove; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso per velature. Pressoché stazionarie le temperature massime e sulle zone montane anche quelle minime, che invece aumenteranno in pianura.

Attendibilità previsione: Buona

Venerdì 23 crescenti annuvolamenti fino ad aversi cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata quando non è esclusa qualche precipitazione, soprattutto verso ovest, con limite delle eventuali nevicate intorno a 800-1000 m. Temperature in calo le minime in pianura e le massime in montagna, dove invece i valori minimi saranno in ripresa.

