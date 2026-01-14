Meteo Veneto: temperature sopra la media, specie nelle ore notturne

“Almeno fino a domenica persisteranno afflussi d’aria dai quadranti meridionali, senza nette e persistenti componenti cicloniche o anticicloniche. Temperature generalmente sopra la media specie nelle ore notturne, sulla pianura in prevalenza nuvoloso mentre sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi precipitazioni assenti. Sulla pianura nuvoloso e di sera nebbie locali, sulle Prealpi alternanza di nuvole e rasserenamenti, sulle Dolomiti poco nuvoloso. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a martedì, prossime alla media di pomeriggio e sopra la media in modo leggero/moderato di sera.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso, sui monti dal pomeriggio leggera/moderata diminuzione della nuvolosità. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Sulla pinaura probabilità bassa (5-25%) per modeste e brevi piogge locali. Sui monti assenti.

Temperature. Simili a mercoledì, di notte sopra la media in modo anche sensibile mentre di giorno prossime alla media.

Venti. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Venerdì 16 sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti, altrove cielo nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per modeste e brevi piogge locali, sui monti assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al pomeriggio con direzione variabile e di sera da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Sabato 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti eccetto prevalente nuvolosità su Veronese e zone limitrofe, dove ci sarà una maggiore probabilità di qualche pioggia a tratti. Temperature in aumento.

Domenica 18 alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia a tratti sulla pianura meridionale, temperature in calo sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti.

