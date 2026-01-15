Meteo Veneto: temperature sopra la media

“Circolazione anticiclonica almeno fino a lunedì. Le temperature sopra la media, specie nelle ore notturne, saranno la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo parzialmente nuvoloso sul Bellunese e nuvoloso altrove, senza precipitazioni. Sulla pianura di sera nebbie locali. Temperature: sulla pianura in aumento e sui monti con andamento irregolare, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì; di pomeriggio prossime alla media, di sera sopra la media in modo anche sensibile.

Domani cielo parzialmente nuvoloso sulle Dolomiti e nuvoloso altrove. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì, eccetto stazionarietà in alta montagna. Valori sopra la media, anche di molto nelle ore notturne.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al pomeriggio con direzione variabile e di sera da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Sabato 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna deboli/moderati da ovest.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Domenica 18 nuvoloso, sui monti qualche modesta precipitazione con quota neve attorno ai 1200-1500 m, temperature con andamento irregolare nelle ore notturne e in calo nelle ore diurne.

Lunedì 19 andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature in calo con minime a tarda sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.