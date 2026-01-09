Meteo Veneto: temperature “sotto la media anche di molto”

“Venerdì modeste precipitazioni a tratti portate da una depressione in avvicinamento da nord-ovest. Da sabato circolazione anticiclonica, le temperature sotto la media anche di molto continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto. Localmente qualche goccia di pioggia sulla pianura e qualche fiocco di neve sui monti. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a giovedì, ma ancora sotto la media anche di molto.
Domani fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In aumento, eccetto cali notturni sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Valori sotto la media, anche di molto fino al primo mattino.
Venti. Deboli/moderati da nord-ovest.
Mare. Calmo.
Domenica 11 di notte nuvolosità in diminuzione, dal mattino ovunque cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In calo di notte e con andamento irregolare di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a sabato.
Venti. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile. Sui monti spesso tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli, da nord-ovest.
Mare. Calmo.
Lunedì 12 nuvolosità in aumento senza precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo di notte, in calo di giorno e in aumento di sera.
Martedì 13 nuvoloso senza precipitazioni, temperature in aumento.
