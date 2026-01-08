Meteo Veneto: temperature sotto la norma

“La caratteristica sinottica saliente è la massa d’aria fredda che dalle alte latitudini si spinge fino all’Italia, con ampia curvatura ciclonica salvo una breve fase di promontorio a cavallo tra giovedì e venerdì; per il Veneto ne consegue un periodo di tempo un po’ variabile, con temperature sotto la norma specie nelle ore più fredde, temporaneamente mitigate; giornate probabilmente più rigide in pianura giovedì, in montagna giovedì e domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso; precipitazioni assenti, salvo qualche possibile fiocco di neve alla sera sulle Dolomiti specie in quota; clima rigido, anche ventoso ad alta quota per correnti dai quadranti nord-occidentali in temporaneo rinforzo; visibilità in parziale miglioramento nelle ore diurne, in locale nuova riduzione alla sera in pianura e nelle valli.

Domani modesta variabilità, con nubi alternate a spazi di sereno.

Precipitazioni. Sulle zone montane, probabile un po’ di neve soprattutto sulle Dolomiti; altrove fenomeni generalmente assenti, salvo al più occasionali episodi di nevischio sulla pianura settentrionale e pioviggine su quella sud-orientale.

Temperature. Rialzo termico, specie in montagna, a parte possibili locali stazionarietà delle massime a sud-ovest.

Venti. In quota tesi dai quadranti occidentali, temporaneamente anche forti sulle Prealpi fino alle ore centrali per rinforzi da sud-ovest, poi tendenti a divenire moderati; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza deboli sull’entroterra e moderati sulla costa, con direzione prevalente fino a metà giornata dai quadranti nord-orientali e di sera da quelli occidentali.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.

Sabato 10 cielo nuvoloso sulle Dolomiti e parzialmente nuvoloso altrove, comunque con delle schiarite, che in pianura e nelle valli possono associarsi a qualche parziale riduzione della visibilità durante le ore più fredde.

Precipitazioni. Non si escludono a tratti locali modesti fenomeni, eventualmente a carattere di pioggia sulle zone vicine alla costa e nevischio altrove.

Temperature. In quota valori un po’ in calo, altrove minime stazionarie o in leggero aumento e massime in discreto rialzo specie sulla fascia pedemontana.

Venti. In quota da moderati ad almeno localmente tesi, da nord-ovest; nelle valli e sulla fascia pedemontana deboli con direzione variabile a parte alcuni probabili rinforzi per Foehn dal tardo pomeriggio; altrove deboli, od al più in alcuni momenti moderati sulla costa, con direzione prevalente dai quadranti occidentali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 11 nelle prime ore cielo nuvoloso sulle zone montane e da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso altrove, poi ampi spazi di sereno a partire dalle zone pianeggianti; precipitazioni assenti, salvo al più occasionale nevischio in quota sulle Dolomiti; venti almeno a tratti significativi da nord-ovest in quota, episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; per le temperature minime prevale una diminuzione, un po’ più significativa sulle Dolomiti e più modesta altrove; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccano diminuzioni in montagna e aumenti sull’entroterra pianeggiante.

Lunedì 12 cielo nelle prime ore da sereno a poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni; possibili residui episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana nelle prime ore, attenuazione dei venti da nord-ovest in quota, temporanei rinforzi di Bora su costa e bassa pianura; temperature minime senza notevoli variazioni sulle zone costiere centro-meridionali e per il resto in aumento, anche sensibile sulle Dolomiti; per le temperature massime sono attese variazioni di carattere locale sulla fascia pedemontana, aumenti in montagna e diminuzioni altrove.

