Meteo Veneto: torna la neve, fiocchi fino all’alta pianura

“Tra il pomeriggio/sera di venerdì e il mattino di sabato probabili modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non escluso del tutto qualche fiocco di neve a inizio evento su qualche settore dell’alta pianura e zone collinari“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-orientale manterrà il tempo in prevalenza stabile fino a giovedì. In seguito comincerà ad approfondirsi sull’Europa occidentale una saccatura di origine atlantica che interesserà anche il Mediterraneo nel fine settimana e fino a lunedì. Sul Veneto si susseguiranno due impulsi perturbati: il primo tra venerdì e sabato e il secondo tra domenica e lunedì. Tale configurazione determinerà due fasi di precipitazioni, a tratti diffuse. La quota neve potrà inizialmente raggiungere quote collinari. Miglioramento da lunedì, salvo sulle Dolomiti dove rimarrà una certa variabilità con modeste precipitazioni“.

Oggi sulla pianura presenza di nubi basse, salvo maggiori schiarite ad ovest, sulle zone montane sereno o poco nuvoloso fino a buona parte del pomeriggio, poi tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota da deboli a moderati dai quadranti occidentali, in rotazione e rinforzo da sud-ovest in serata; in pianura venti deboli in prevalenza occidentali.

Domani da metà mattina e fino a buona parte del pomeriggio, sarà probabile qualche sporadica precipitazione sparsa e discontinua; in seguito le precipitazioni tenderanno a divenire diffuse, a partire da sud/sud-ovest, salvo su Dolomiti e pianura nord-orientale dove saranno ancora deboli e sporadiche. Il limite della neve sarà fino a fondovalle sui settori dolomitici e prealpini, altrove fino a quote collinari (500-700 m), non si esclude ad inizio evento qualche fiocco sull’alta pianura/Pedemontana.

Temperature. Minime stazionarie in pianura, in aumento su zone montane e pedemontane; massime in generale diminuzione.

Venti. In quota tesi da sud-ovest, in ulteriore rinforzo a fine giornata. In pianura deboli variabili fino a parte del pomeriggio, poi ingresso di venti da nord-est, che si rinforzeranno fino a risultare moderati entro sera.

Mare. Da calmo a poco mosso.

Sabato 24 cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite nelle ore centrali, specie sulle zone montane.

Precipitazioni. Nella notte fino al mattino precipitazioni sparse, a tratti diffuse, poi in diradamento ed esaurimento nel corso del pomeriggio fino a risultare assenti. Quota neve fino a fondovalle sui settori dolomitici e prealpini.

Temperature. In aumento in entrambi i valori.

Venti. Nella notte fino al primo mattino moderati rinforzi da nord-est su costa e pianura limitrofa, in seguito deboli occidentali; in quota venti da tesi a forti dai quadranti meridionali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 25 cielo molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni diffuse già dalle prime ore, fino a parte della mattinata, poi tendenza a diradamento delle precipitazioni a partire dai settori centro-meridionali e occidentali, con ulteriori fenomeni su Dolomiti e settori orientali della regione. Limite della neve fino a fondovalle sulle Dolomiti, e localmente anche in alcuni fondovalle prealpini, altrove intorno ai 800-1000 m. Temperature senza notevoli variazioni. In quota venti inizialmente ancora tesi da sud, in successiva rotazione ed attenuazione da nord. In pianura al mattino Bora moderata, a tratti tesa sulla costa; venti in rotazione da ovest nel pomeriggio.

Lunedì 26 su Dolomiti e settori orientali nuvolosità irregolare, a tratti consistente; altrove inizialmente ancora nuvoloso, poi graduale attenuazione della nuvolosità con comparsa di schiarite; possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Saranno possibili ancora delle precipitazioni discontinue su Dolomiti e sui settori nord-orientali della pianura. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali. Temperature minime in generale diminuzione e raggiunte in serata, specie in quota, con valori inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne; massime in calo.

