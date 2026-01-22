Meteo, violenti temporali e alluvioni nel Relizane: l’Algeria ancora alle prese con gli strascichi del ciclone Harry | VIDEO

Negli ultimi giorni il nord dell’Algeria è stato interessato da una fase di maltempo severo, con effetti particolarmente evidenti nella provincia di Relizane. Tra le aree più colpite rientra il settore di Ahl Abed, nel comune di Wahrizane, dove precipitazioni intense e temporali a sviluppo rapido hanno determinato piene improvvise, allagamenti localizzati e criticità diffuse sulla rete viaria secondaria.

L’episodio si inserisce nel quadro più ampio generato dal passaggio della depressione mediterranea Harry, un sistema ciclonico ben strutturato che ha esteso la propria influenza su gran parte dell’Algeria settentrionale, favorendo condizioni atmosferiche instabili e a tratti estreme. In poche ore, la combinazione tra piogge persistenti e rovesci temporaleschi concentrati ha portato alla saturazione dei suoli e alla rapida risposta dei bacini idrografici minori, con esondazioni localizzate e difficoltà di deflusso nelle aree pianeggianti.

Dal punto di vista sinottico, il maltempo è stato innescato dall’affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, seguita dalla formazione di un minimo depressionario secondario sul mare antistante la costa algerina. L’interazione tra aria molto umida nei bassi strati, richiamata dal Mediterraneo, e infiltrazioni più fredde in quota ha creato un ambiente favorevole allo sviluppo di convezione intensa, con celle temporalesche capaci di produrre rain rate elevati in tempi molto brevi.

Le autorità locali hanno disposto la chiusura temporanea di alcune strade provinciali e attivato una cellula di crisi per il monitoraggio continuo della situazione idrometeorologica, coordinando gli interventi di assistenza e prevenzione. Particolare attenzione viene rivolta alle aree costiere e sub-costiere del nord-ovest e del centro del Paese, considerate più vulnerabili a nuovi episodi di alluvione lampo in caso di ulteriori impulsi perturbati.

In questo contesto, la Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare l’attraversamento di strade allagate, wadi e zone depresse, anche quando i livelli idrici sembrano contenuti. L’evoluzione della depressione Harry continuerà a essere seguita con attenzione nelle prossime ore, poiché il persistere di instabilità potrebbe estendere il maltempo anche ad altre province dell’Algeria settentrionale, mantenendo elevato il rischio idrogeologico locale.