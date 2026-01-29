Meteo, violenti temporali, trombe d’aria e alluvioni nel nord dell’Algeria | FOTO

La giornata odierna si è aperta con un quadro meteo-idrologico estremamente complesso su vaste aree del Nord dell’Algeria, dove una fase di instabilità notturna particolarmente intensa ha lasciato in eredità piogge eccezionali, vento violento e allagamenti diffusi. Si tratta di un episodio che si inserisce in una sequenza perturbata ormai persistente, capace di mettere sotto pressione sia il territorio sia i sistemi di drenaggio naturali e urbani. Tra i settori più colpiti spiccano Tiaret e Dahmouni, dove le precipitazioni si sono concentrate in un arco temporale molto ristretto, con intensità tali da generare piene improvvise dei ‘wadi’ e situazioni di alluvione lampo.

La combinazione tra piogge torrenziali e suoli già fortemente saturi ha favorito un deflusso superficiale rapidissimo, riducendo drasticamente i tempi di risposta idrologica e causando criticità idrogeologiche significative. In questi contesti, anche bacini di dimensioni medio-piccole possono reagire in modo esplosivo, trasformando corsi d’acqua normalmente secondari in veri e propri canali di piena.

Raffiche distruttive e fenomeni convettivi severi

Più a est, nel settore di El Aïadi Barbas, a nord della provincia di Mila, l’attenzione si è concentrata sui danni da vento, attribuibili con buona probabilità a downburst o microburst temporaleschi. Le segnalazioni parlano di alberi e strutture leggere abbattute, pali divelti e oggetti trascinati dalle raffiche, in un contesto accompagnato da fulminazioni frequenti e rovesci intensi. Questi fenomeni sono tipici delle celle temporalesche mature, quando l’aria fredda e densa in discesa accelera violentemente verso il suolo, generando raffiche improvvise che possono superare gli 80 km/h in pochi istanti.

Temporali violenti anche nella provincia di Relizane

La provincia di Relizane, e in particolare l’area di Ami Moussa, ha sperimentato temporali intensi con rovesci improvvisi e allagamenti localizzati, creando disagi alla viabilità e condizioni di rischio per la popolazione. Le autorità locali hanno invitato alla massima prudenza, soprattutto nelle zone prossime ai corsi d’acqua e nei tratti stradali soggetti a ristagni rapidi.

Il quadro sinottico: Atlantico protagonista

Dal punto di vista meteorologico, l’evento si colloca all’interno di una fase dominata da ripetute perturbazioni di origine atlantica, che dalla seconda metà di gennaio interessano con continuità il Nord dell’Algeria. Il flusso umido sud-occidentale, interagendo con aria più fredda in quota, sta creando un ambiente fortemente instabile, favorevole allo sviluppo di temporali autorigeneranti soprattutto in presenza di rilievi e orografia complessa. In diverse aree, gli accumuli delle ultime giornate hanno già superato le medie mensili, aumentando la vulnerabilità del territorio a frane, colate di fango ed esondazioni.

Una lezione meteo-idrologica da non sottovalutare

L’episodio odierno conferma come, in contesti mediterranei e nord-africani, la persistenza delle perturbazioni e la concentrazione delle piogge rappresentino il fattore chiave del rischio, più ancora del singolo evento estremo. Monitoraggio costante, comunicazione efficace del rischio e pianificazione territoriale restano elementi fondamentali per ridurre l’impatto di fenomeni che, come dimostra il Nord dell’Algeria in queste ore, possono evolvere rapidamente in situazioni di emergenza.