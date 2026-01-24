Meteo, Vortice Polare di nuovo in crisi: segnali di uno split imminente e possibili riflessi gelidi sull’Europa a inizio febbraio

Negli ultimi giorni l’attenzione si è nuovamente spostata verso la stratosfera, dove le più recenti analisi dinamiche iniziano a delineare uno scenario tutt’altro che banale per la fine di gennaio e l’avvio di febbraio. I segnali che emergono dai modelli numerici suggeriscono infatti una fase potenzialmente cruciale per l’evoluzione dell’inverno, con un Vortice Polare Stratosferico (VPS) sempre più vulnerabile e sottoposto a forzanti di ampia scala. Le ultime emissioni modellistiche mostrano un VPS già indebolito, in linea con quanto osservato per gran parte della stagione 2025-26, ma ora esposto a un possibile ulteriore disturbo di tipo wave-2. Questo tipo di configurazione, caratterizzata dalla presenza simultanea di due creste planetarie opposte, è tra le più efficaci nel mettere in crisi la struttura del vortice, favorendone una deformazione marcata o addirittura uno split in due lobi principali.

Alcune simulazioni, in particolare a 10 hPa, evidenziano una geometria compatibile con una doppia spinta euro-asiatica e pacifica, una combinazione che storicamente precede gli eventi di riscaldamento stratosferico più incisivi. Pur trattandosi ancora di scenari collocati ai margini dell’affidabilità temporale, la loro coerenza con il quadro generale rende il segnale degno di attenzione: non una “sparata” isolata, ma un’evoluzione plausibile in un contesto già instabile.

Il fattore chiave: la risposta troposferica

Come sempre, il vero nodo interpretativo riguarda la capacità del disturbo stratosferico di propagarsi verso il basso. Le statistiche climatologiche indicano che, quando un evento di questo tipo riesce a coinvolgere anche la bassa stratosfera, gli effetti sulla troposfera possono manifestarsi con un ritardo variabile tra 10 e 30 giorni. Questo colloca un’eventuale risposta atmosferica significativa nella prima parte di febbraio, finestra temporale cruciale per l’assetto barico europeo.

Va però sottolineato che non tutti i riscaldamenti o gli split producono conseguenze tangibili al suolo. La dispersione degli ensemble resta elevata e, come spesso accade nelle fasi iniziali, i modelli possono sottostimare o ritardare la reale intensità del processo. Proprio per questo, al momento, parlare di effetti diretti sull’Italia o sull’Europa centro-meridionale sarebbe prematuro.

Un segnale, non ancora una previsione

In questa fase, il valore principale delle indicazioni stratosferiche non risiede tanto nella previsione di un singolo evento freddo, quanto nella lettura del regime atmosferico. Il VPS appare in una condizione di fragilità strutturale, con probabilità non trascurabili di ulteriori indebolimenti nel corso delle prossime settimane.

Se le prossime uscite modellistiche dovessero confermare il segnale anche a quote inferiori — tra 50 e 100 hPa — allora il discorso cambierebbe di scala: si aprirebbe la possibilità di pattern bloccati alle alte latitudini, deviazioni del getto polare e una maggiore esposizione dell’Europa a scambi meridiani, potenzialmente favorevoli a irruzioni fredde.

Monitoraggio continuo, senza forzature

Per ora siamo nel campo delle ipotesi solide ma non operative. Uno scenario che merita monitoraggio costante, soprattutto per chi segue l’evoluzione stagionale e la dinamica emisferica, ma che non giustifica ancora messaggi allarmistici o promesse di gelo imminente.

La stratosfera sta lanciando un segnale chiaro: l’inverno non è affatto chiuso, e le prossime settimane potrebbero riservare cambi di assetto importanti. Come spesso accade, sarà la continuità dei dati — non il singolo run — a dirci se questo segnale diventerà davvero il motore della seconda parte della stagione.