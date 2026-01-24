Meteo, Winter Storm ‘Fern’, scenario storico: neve record, ghiaccio e gelo estremo su metà degli USA

La Tempesta invernale Fern si sta configurando come uno degli eventi più significativi e complessi che abbiano colpito gli Stati Uniti negli ultimi decenni. Non si tratta di una semplice tempesta di neve, ma di un episodio a scala continentale, generato da una ristrutturazione profonda della circolazione emisferica e da un’interazione estremamente efficiente tra masse d’aria di origine opposta: aria artica continentale in discesa dal Canada e aria calda e molto umida subtropicale richiamata dal Golfo del Messico. Questa combinazione rappresenta uno degli ingredienti più potenti per la genesi di tempeste invernali ad alto impatto, capaci di produrre contemporaneamente nevicate eccezionali, piogge congelantesi, ghiaccio al suolo e gelo estremo su aree vastissime.

Un assetto emisferico favorevole agli estremi

Alla base dell’evento si osserva una configurazione sinottica di tipo bloccato, con un’area di alta pressione molto robusta ancorata al Pacifico settentrionale e all’Alaska. Questo blocco impedisce il normale scorrimento zonale delle correnti occidentali e forza una discesa meridiana di un lobo del Vortice Polare verso il cuore del Nord America.

Il risultato è un afflusso di aria artica particolarmente fredda e densa, accompagnata da un marcato aumento della pressione al suolo, con valori tipici degli anticicloni termici invernali. Questa massa d’aria, avanzando verso sud, entra in collisione con l’aria più mite preesistente sugli Stati Uniti centrali e orientali, creando una zona di contrasto termico estremamente accentuato, vero motore energetico di Winter Storm Fern.

Il corridoio della neve: accumuli eccezionali e disagi prolungati

Lungo la linea di separazione tra le due masse d’aria si sviluppa un ampio corridoio nevoso, che si estende dal Sud delle Grandi Pianure fino alla costa atlantica nord-orientale. In questo settore, la persistenza dei moti verticali e l’intensità del gradiente termico favoriscono nevicate continue e molto intense, con accumuli che localmente possono superare abbondantemente il mezzo metro.

Le aree più colpite includono porzioni del Midwest, della valle del Mississippi, del Tennessee e del Mid-Atlantic, con impatti severi sulla viabilità, sulle attività produttive e sui grandi nodi di trasporto aereo. In diversi casi, la durata dell’evento rende complesse anche le operazioni di sgombero, aumentando il rischio di isolamento temporaneo di intere comunità.

Pioggia gelata e ghiaccio: il settore più pericoloso

A sud della fascia nevosa principale si colloca uno dei settori più critici della tempesta: quello dominato dalla pioggia congelantesi. Qui il profilo termico verticale presenta uno strato caldo in quota che fonde i fiocchi, seguito da aria sottozero nei bassi strati che provoca il congelamento istantaneo delle gocce al contatto con il suolo.

Il cosiddetto ice corridor associato a Fern attraversa migliaia di chilometri, interessando Stati meridionali e sud-orientali. Gli spessori di ghiaccio previsti sono tali da rappresentare una minaccia concreta per reti elettriche, vegetazione e infrastrutture, con un rischio elevato di blackout estesi e duraturi.

Gelo intenso e wind chill estremi

Dietro il fronte principale, l’aria artica si riversa rapidamente verso sud, determinando crolli termici molto rapidi, in alcuni casi superiori ai 20 °C in meno di 24 ore. Le temperature scendono ben al di sotto delle medie stagionali, mentre il vento sostenuto amplifica ulteriormente la sensazione di freddo attraverso valori di wind chill potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Queste condizioni aumentano il rischio di congelamento delle superfici umide, rendendo insidiosa anche la viabilità apparentemente sgombra da neve.

Un evento con effetti che vanno oltre l’immediato

Winter Storm Fern non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto atmosferico più ampio che lascia intravedere ulteriori sviluppi invernali. Le proiezioni indicano infatti una possibile fase di riscaldamento stratosferico nelle prossime settimane, in grado di indebolire ulteriormente il Vortice Polare e favorire nuove irruzioni fredde a latitudini medio-basse.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, Fern potrebbe rappresentare l’inizio di una sequenza di eventi invernali rilevanti, non solo per il Nord America ma potenzialmente anche per l’area euro-atlantica.

Winter Storm Fern è l’esempio di come una specifica combinazione di dinamiche emisferiche possa generare tempeste invernali di portata storica. Neve abbondante, ghiaccio diffuso e gelo estremo non sono effetti separati, ma facce diverse dello stesso potente meccanismo atmosferico. Un evento che merita attenzione non solo per i suoi impatti immediati, ma anche per ciò che può anticipare sul prosieguo dell’inverno.