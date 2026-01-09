Milano Cortina 2026, FiberCop garantirà la connettività ad altissima velocità

FiberCop, azienda che gestisce 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6mila comuni già connessi in banda ultralarga, diventa parte della Fondazione Milano Cortina 2026. Sarà Fiber Infrastructure Partner dei Giochi olimpiaci e paralimpici invernali che, spiega l’ad di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, “richiedono una rete molto complessa per la connettività” e “la collaborazione con un’azienda leader nella gestione della rete fissa è quindi essenziale”. “I Giochi saranno una vetrina per l’Italia e un’opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un’eredità duratura per il Paese – aggiunge Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop – Far parte del team di sponsor di questo evento conferma la nostra volontà di essere presenti nei momenti in cui si costruisce il presente ed il futuro dell’Italia”.