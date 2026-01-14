Milano-Cortina 2026, Olimpiadi sempre più hi-tech: l’AI cambia il modo di vivere i Giochi

L’intelligenza artificiale sarà, proprio come accaduto a Parigi 2024, una delle grandi protagoniste anche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. L’appuntamento italiano arriva infatti in una fase storica in cui l’innovazione tecnologica corre a ritmi sempre più rapidi, trasformando profondamente – edizione dopo edizione – il modo in cui le Olimpiadi vengono raccontate e vissute dal pubblico. La copertura televisiva e digitale degli eventi sportivi sta cambiando volto: immagini più dinamiche, contenuti più immediati, strumenti sempre più precisi per analizzare le prestazioni e rendere lo spettatore parte integrante dell’azione. E Milano-Cortina promette di rappresentare un ulteriore salto in avanti, introducendo soluzioni inedite e sperimentazioni ambiziose.

Il ruolo di OBS e OCS nella rivoluzione tecnologica

A guidare questo processo sono Olympic Broadcasting Services (OBS) e Olympic Channel Services (OCS), le strutture incaricate della produzione e distribuzione della copertura live – televisiva, radiofonica e digitale – dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Durante una tavola rotonda online, Yiannis Exarchos, CEO di OBS ed Executive Director di OCS, ha illustrato le principali novità che andranno ad arricchire l’esperienza del pubblico.

Replay 360° e analisi avanzate: lo storytelling supportato dall’AI

Tra le innovazioni più attese spiccano forme di storytelling supportate dall’AI direttamente sullo schermo: replay a 360° in tempo reale e analisi visive avanzate daranno maggiore profondità alla narrazione sportiva, permettendo di cogliere dettagli e movimenti con una precisione prima impensabile.

A questo si aggiunge l’impiego di droni First Person View (FPV), capaci di seguire gli atleti durante l’azione e offrire riprese immersive, sempre più simili a un “viaggio dentro la gara”.

Non mancheranno novità anche sul fronte delle analisi: per la prima volta OBS introdurrà, in collaborazione con Replays, la tecnologia delle analisi stroboscopiche, che permetteranno viste multi-angolari, fermo immagine e sequenze rallentate pensate per valorizzare tecnica, abilità e momenti decisivi, rendendo ogni dettaglio leggibile anche al grande pubblico.

Curling e tracciamento stone: insight in tempo reale su tattiche e performance

Tra i progetti più concreti e interessanti figura anche il tracciamento delle stone nel curling, pensato per fornire in tempo reale indicazioni su tattiche, traiettorie e qualità dei lanci.

Parallelamente, la creazione di contenuti potenziata dall’intelligenza artificiale consentirà di trasformare istanti chiave in highlights pronti per essere condivisi nel giro di pochi minuti. L’interazione tra fan e Olimpiadi sarà inoltre più immediata: grazie agli strumenti di AI, il pubblico potrà accedere istantaneamente a risultati, regolamenti e contenuti aggiuntivi, rendendo la fruizione più completa e personalizzata.

Sport acrobatici: immagini frame by frame e immersione totale

Nei cosiddetti sport “acrobatici”, come snowboard e freestyle, verranno diffuse immagini in grado di seguire l’atleta frame dopo frame durante il salto, aumentando la sensazione di immersione e rendendo lo spettatore quasi un compagno di gara.

Importanti cambiamenti riguarderanno anche l’infrastruttura tecnologica dietro le quinte. Il modello OB Van (VOB) si sta evolvendo verso una struttura cloud virtualizzata, privata e basata su tecnologia COTS, ovvero prodotti hardware o software standardizzati e disponibili commercialmente. Un passaggio che punta a rendere la produzione più flessibile, sostenibile e meno onerosa.

Video Object: più efficienza, meno costi e meno consumi

In questo quadro si inserisce anche il concetto di Video Object, un nuovo contenitore multimediale capace di integrare video, audio e menu di navigazione in un unico file. Una soluzione che garantirebbe risparmi significativi: oltre il 50% in spazio di archiviazione, un consumo energetico ridotto fino al 50% e costi complessivi inferiori.

Le prospettive

Il precedente di Parigi 2024 è stato già indicativo: in quell’occasione sono stati realizzati oltre 100.000 highlights. Con Milano-Cortina si preannuncia un’ulteriore accelerazione verso un futuro in cui tecnologia e sport saranno sempre più intrecciati, seguendo la visione del CIO di un’Olimpiade moderna, spettacolare e radicalmente immersiva.