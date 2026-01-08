Milano-Cortina, ad Anterselva consegnato il nuovo bacino idrico

Ad Anterselva, in Alto Adige, è stato completato e consegnato il nuovo bacino idrico, un’opera strategica al servizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’intervento è stato realizzato da Provincia autonoma di Bolzano e Comune di Anterselva in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture per l’innevamento programmato.

Il bacino ha una capacità complessiva di 31.500 metri cubi, una profondità di circa 8,5 metri ed è dotato di una diga con un’altezza di 10 metri. L’impianto è già in esercizio ed è destinato a garantire continuità ed efficienza nella produzione di neve tecnica, anche in condizioni climatiche sfavorevoli, rafforzando l’affidabilità delle piste olimpiche in vista dei Giochi. L’opera risponde a esigenze di carattere emergenziale e strutturale: oltre al bacino, è stato realizzato un ulteriore punto di adduzione dell’acqua per alimentare l’impianto di innevamento, già collaudato e messo in esercizio in fase di prova.

“Il completamento del bacino idrico rappresenta un passo fondamentale per garantire la piena funzionalità degli impianti sportivi e il corretto svolgimento delle competizioni olimpiche. Questa opera, consegnata nei tempi previsti, non risponde solo alle immediate esigenze dell’evento internazionale, ma lascia anche un’eredità di capacità infrastrutturale rafforzando le condizioni dello sport e delle attività invernali per tutta la comunità” ha commentato il commissario e AD Simico, Fabio Saldini. “Grazie alle Olimpiadi, Anterselva ha un nuovo bacino idrico già operativo: più affidabilità per la neve tecnica e, in legacy, un’opera che resterà alla comunità anche dopo i Giochi” ha detto Daniel Alfreider, Vicepresidente della Provincia di Bolzano.