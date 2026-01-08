Ming Yang svela la prima pala eolica al mondo completamente riciclabile

Ming Yang Smart Energy ha lanciato MySE23X, descritta come la prima pala eolica in fibra di carbonio completamente riciclabile al mondo. “La pala supera i 110 metri di lunghezza e ottimizza le condizioni di degradazione, ampliando al contempo il sistema di materiali riciclabili”, ha affermato Ming Yang. Ming Yang ha aggiunto che il progetto sfrutta una tecnologia di degradazione a temperatura ambiente e pressione che consente la separazione chimica dei materiali compositi in condizioni miti con una soluzione di degradazione specifica. L’azienda ha affermato che un pannello pultruso in fibra di carbonio riciclabile fornisce un supporto leggero e altamente resistente, consentendo al contempo il riciclo completo della fibra di carbonio. Questo traguardo segna un salto di qualità nella scienza dei materiali e rafforza l’impegno ESG di Ming Yang per una filiera dell’Energia eolica sostenibile.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Ming Yang – è offrire soluzioni per sistemi energetici sostenibili e orientati al futuro e di contribuire a guidare il settore verso un futuro circolare, rinnovabile e a zero emissioni di carbonio”.