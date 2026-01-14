È morta Valeria Fedeli, ex Ministro dell’Istruzione con il governo Gentiloni, aveva 76 anni. La notizia della scomparsa è stata resa nota dai familiari. Nata a Treviglio il 29 luglio 1949, ha iniziato la sua attività professionale come educatrice nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano, per poi intraprendere un lungo percorso sindacale nella Cgil. Dal 2000 al 2010 è stata segretaria generale della Filtea-Cgil, ricoprendo anche incarichi a livello europeo. Nel 2013 è stata eletta senatrice del Partito Democratico. Il 12 dicembre 2016 è entrata nel governo Gentiloni come Ministro dell’Istruzione, incarico ricoperto fino al 2018.