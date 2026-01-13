Mozzarella di bufala campana DOP richiamata: sospetta aflatossina M1 oltre i limiti

“La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell’aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati con mangimi contaminati”, è la motivazione che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare in via precauzionale un lotto di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina. Il richiamo è dovuto specificamente al rischio chimico, in particolare per sospetto superamento dei limiti di legge dell’aflatossina M1. Il lotto in questione è il 25349, con confezione da 125 grammi e scadenza il 19 gennaio. L’avvertenza, si legge sulla scheda del richiamo pubblicata sul sito del Ministero della Salute, è di non consumare il prodotto e restituire le confezioni acquistate presso il punto vendita.

Lotti richiamati in precedenza

Il lotto incriminato, 25349 – TMC 19/01/2026, era già stato segnalato la settimana scorsa dal Ministero per un altro prodotto: la mozzarella di bufala campana in confezioni busta ciuffo da 250 g e multipack da 50 g x 5. Oltre a questo, il Ministero della Salute ha richiamato anche la confezione di mozzarella di bufala campana a marchio Contadina Lotto 25347 – 125 g termo bicchiere – con scadenza 17 gennaio.