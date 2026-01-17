Napoli, vasto incendio nel pomeriggio: operai in fuga

Incendio nel pomeriggio di oggi: a fuoco fabbrica tessile in provincia di Napoli. È accaduto a Mariglianella, in Via Galileo Galilei. All’interno di una ditta tessile, si è sviluppato un vasto incendio sulle sue origini sono in corso accertamenti. Due operai sono usciti incolumi dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e i Carabinieri di Brusciano che hanno avviato le indagini. Secondo quanto si apprende, l’azienda produce tessuti di fascia medio-alta destinati al mercato statunitense.